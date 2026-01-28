Logo
Када вас Сарајево хвали, Српска треба да се забрине: Опозиција као пожељан партнер политичког Сарајева

АТВ

28.01.2026

12:39

4
Када вас Сарајево хвали, Српска треба да се забрине: Опозиција као пожељан партнер политичког Сарајева
Отворене похвале које бошњачки политичари из Сарајева упућују опозицији у Републици Српској јасно откривају ко је њихов пожељан партнер и зашто им сметају Милорад Додик и СНСД.

"Само ме немој ти хвалити"

Ништа у политици није случајно, а када се политичко Сарајево "уједини" у хвалоспјевима опозицији у Републици Српској, јасно је шта би то требало да представља и шта им је циљ.

Посљедњих мјесеци бошњачки политички представници све чешће истичу да су управо опозиционе странке из Српске "прихватљиве", "ненационалистичке" и "окренуте будућности БиХ". У преводу се то може тумачити да су спремни да ћуте тамо гдје се од њих очекује отпор у насртајима на Републику Српску.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву

"Ево, Мектић је радио сјајан посао, Црнадак када је радио није било блокада. Бореновић, радио сам у неким емисијама са њим, никада нисам чуо, свакаквих је ситуација било, али никада нисам чуо да је националиста, ниједном реченицом. Има тамо људи, овај Вукановић", рекао је Зукан Хелез, министар одбране у Савјету министар БиХ.

О Хелезу и његовом ставу према Србима и Републици Српској, заиста не треба трошити превише ријечи.

За Сарајево, Милорад Додик и СНСД представљају проблем јер не пристају на туторство, јер инсистирају на уставној позицији Републике Српске и јер не траже дозволу да би заступали интересе народа који су их изабрали. Зато им сметају. Зато их желе елиминисати. И зато са одушевљењем гледају ка опозицији.

Огласио се и Бакир Изетбеговић

Тако је син Алије Изетбеговића, са одушевљењем причао о сарадњи са ПДП-ом (који додуше слабо више да и постоји) и СДС-ом.

"ПДП, СДС и ова екипа са којима имамо искуства и са којима смо имали најуспјешнији мандат од 2014. до 2018. када је највећи помак направљен БиХ у сваком смислу. Имали смо један мир, конструктивне сараднике у тој коалицији", каже Бакир Изетбеговић, предсједник СДА.

Када вас хвале они који отворено раде на централизацији БиХ и нестанку Републике Српске, када вас као партнере прижељкују они који Србе виде као проблем, а не као уставну категорију, онда то није похвала, већ политичка дијагноза.

"Најважнији политички моментум у овој нашој бх. збиљи јесте храброст опозиције из Републике Српске да се супротстави ономе што ми знамо да се дешава", река је министар спољних послова у Савјету министара Елемдин Конаковић.

Имао је и Рамо Исак шта рећи о опозицији

"Једна веома битна и интересантна ствар, опозиција Републике Српске је схватила да Додик само наноси штету људима који живе у Републици Српској и опозиција Републике Српске се одвојила и не даје више подршку лудим, неквалитетним, штетним идејама Додика", каже Исак, који је федерални министар полиције.

Опозиција која је прихватљива Сарајеву, по правилу, није опасна за њихове циљеве. Она не поставља услове, не повлачи линије и не поставља питање докле се може ићи. Управо зато је промовишу као "разумну" и "европску", док истовремено сатанизују оне који не пристају на разграђивање надлежности Српске.

Зато је питање крајње једноставно и непријатно: Ако вас политичко Сарајево види као своју наду, чије интересе ви заправо заступате?

Сарајево хвали опозицију

Милорад Додик

Рамо Исак

Зукан Хелез

Бакир Изетбеговић

СНСД

СДС

ПДП

