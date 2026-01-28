Logo
ПОСКОК Тужилаштву КС вратио предмет у вези са затварањем клинике за вантјелесну оплодњу

Извор:

АТВ

28.01.2026

09:17

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Посебни одјељење за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала (ПОСКОК) вратио је Тужилаштву Кантона Сарајево предмет који се доводи у везу с ембрионима и затварањем клинике Northwestern Medical Centar.

"Тужилаштво КС ће подузети све потребне радње из своје надлежности, а истовремено, информишемо јавност да ПОСКОК у раду има предмет који се дијелом односи на евентуалну одговорност именованих дужносника на Федералном нивоу", наводе у саопштењу.

Доктор болница

БиХ

Сарајевска клиника преко ноћи затворена: Очајни парови не знају шта је са ембрионима

Из Тужилаштва Кантона Сарајево поручују да је ова правосудна институција подсјећа да је надлежна за утврђивање да ли је у конкретном случају почињено кривично дјело, те позива надлежне институције да, у оквиру својих законских овлаштења, ријеше питање збрињавања ембрија и биолошког материјала.

Large banner

