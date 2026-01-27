Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

Извор:
СРНА
27.01.2026
15:40

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је намјера политичког Сарајева да дестабилизује Републику Српску, а потврда јесте захтјев СДА и Демократског фронта упућен Уставном суду БиХ за провјеру уставности избора нове Владе Републике Српске.
"Јасно је да се ствари нижу континуирано, а намјера политичког Сарајева јесте и да Република Српска остане без институција, што се неће догодити", нагласила је Цвијановићева.
Она је новинарима у Лакташима напоменула да се лоша намјера политичког Сарајева могла видјети и из правосудног процеса који је био политички против предсједника Републике Српске.
"Када о овоме говоримо јасно је да је извршен правни напад Кристијана Шмита и свих који су одлучили и сматрају да појединац може да буде изнад институција. Из овога су проистекле многе друге ствари, а једна јесте постављање питања да ли је претходна Влада Републике Српске уставна и легална. Сада се ова прича наставља и не би ме изненадило да даље иду са нападнима на Народну скупштину", навела је Цвијановићева.
Она каже да је обавеза да се Републике Српска од овога брани.
"До сада смо то успјешно радили, а тако ће и бити. Изузетно је важно да Република Српска буде на окупу што значи грађани и институције када је ријеч о одбрани од напада. Ријеч је о њиховим махинацијама различитог типа и ништа се не дешава случајно. Довољно је да се погледа изборни процес, јер не дозвољавају да се заврши и сигурно је да се сплеткари са одређеним политичким структурама желећи да се нанесе штета Републици", рекла је Цвијановићева.
