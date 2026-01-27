Logo
Форто "ударио" на СДА због превозника

27.01.2026

10:06

Коментари:

0
Форто "ударио" на СДА због превозника
Фото: АТВ

Министарство комуникација и транспорта у Савјету министара назвало је политичким цинизмом покушај СДА да се прикаже као заштитник професионалних возача у БиХ, истакавши да су годинама игнорисали проблеме саобраћајног сектора, а данас покушавају да глуме њиховог адвоката.

Из Министарства, на чијем је челу Един Форто, истакли су да је СДА користи професионалне возаче искључиво као средство за напад на институције БиХ, без намјере да буду дио рјешења или преузму одговорност за властити нерад.

За разлику од СДА која је годинама имала прилику да овај проблем рјешава док је била на власти, а није урадила готово ништа, из Министарства тврде како је актуелни министар Форто први отворио ово питање на регионалном и европском нивоу.

Нагласили су да СДА само пише саопштење, а да је Форто јавно подржао захтјеве превозника и иницирао разговоре са Европском комисијом, те им поставио захтјеве.

Из Министарства су навели да се проблем боравка професионалних возача у ЕУ не рјешава галамом и политичким памфлетима, већ озбиљним преговорима са Европском комисијом и координацијом са земљама региона.

"Управо то ради Министарство комуникација и транспорта. Умјесто да покушава скупљати политичке поене, СДА би требало да се запита зашто током својих мандата није учинила ништа да возаче заштити и обезбиједи им достојанствене услове рад", наведено је у саопштењу.

Напоменули су и да су у току преговори са ЕУ на партнерском нивоу, без намјере угрожавања постојећег безвизног режима за грађане БиХ, са јасном намјером да се подржи рад професионалних возача и других конкретних потеза.

Тагови:

prevoznici

блокаде превозника 26. јануар

Edin Forto

SDA

