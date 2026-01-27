Блокада теретног саобраћаја према ЕУ се наставља

Извор:
27.01.2026
Блокада теретног саобраћаја на граничним прелазима према земљама ЕУ и даље траје, несметано се вози у Републици Српској и ФБиХ, али се возачима савјетује опрез због магле у котлинама, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза Српске.
Опасност од одрона повећана је на путним правцима Карановац-Кнежево-Турбе, Бањалука-Црна Ријека-Јајце, Сарајево-Фоча, Рогатица-Устипрача-Вишеград и Бродар-Рудо.
На граничним прелазима јутрос нема задржавања. Протест аутопревозника блокиран према државама чланицама ЕУ не утиче на путнички саобраћај.
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута. сова.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим у одвијању саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На регионалном путу Добој-Станари на локацији превој Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
У ФБиХ је на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до три и по тоне.
Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
