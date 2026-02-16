Logo
Суспендован судија са меча Интер - Јувентус, затворен у кући због пријетњи смрћу

Б92

16.02.2026

21:18

0
Калулу црвени картон против Интера
Фото: Tanjug/AP/Marco Alpozzi

Судија недавног "Дербија Италије" Федерико Ла Пења суспендован је на мјесец дана од стране Судијске комисије ФС Италије.

Ла Пења је, према оцјени предсједника комисије Ђанлуке Рокија, веома лоше одрадио свој посао и "очигледно погријешио" код искључења које је додијелио штоперу Јувентуса Пјеру Калулуу.

Најприје је Французу показао жути картон због дуела са Николом Барелом, који је оцијењен преоштрим, да би пар минута касније искључио Калулуа због благог контакта са Алесандром Бастонијем што је проглашено "непостојећим" и "апсурдним".

Наводи се да је Бастони симулирао прекршај у контри, само како би изазвао други жути картон Калулуа, што је Ла Пења и урадио. И погријешио.

Роси је препоручио суспензију од мјесец дана, како због лошег суђења, тако и због пријетњи смрћу које је Ла Пења као адвокат документовао и пријавио.

Одлука о паузи донијета је и како би се смирио судија, који је био потресен увредама које је добијао током суботње вечери и недјеље. Бројне су биле упућене његовој супрузи и двема малољетним кћеркама.

Међу порукама се налазе изјаве попут: "Упуцаћу те", "Убићу те" и "Доћи ћемо по тебе, знамо гдје живиш".

Истрагу је преузело Државно тужилаштво Рима, које ће покренути поступак под вођством заменика тужиоца Серђа Колајока.

судија

Juventus

Inter

Serija A

