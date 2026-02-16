Суспендован судија са меча Интер - Јувентус, затворен у кући због пријетњи смрћу

Извор:
Б92
16.02.2026
21:18
Судија недавног "Дербија Италије" Федерико Ла Пења суспендован је на мјесец дана од стране Судијске комисије ФС Италије.
Ла Пења је, према оцјени предсједника комисије Ђанлуке Рокија, веома лоше одрадио свој посао и "очигледно погријешио" код искључења које је додијелио штоперу Јувентуса Пјеру Калулуу.
Најприје је Французу показао жути картон због дуела са Николом Барелом, који је оцијењен преоштрим, да би пар минута касније искључио Калулуа због благог контакта са Алесандром Бастонијем што је проглашено "непостојећим" и "апсурдним".
Наводи се да је Бастони симулирао прекршај у контри, само како би изазвао други жути картон Калулуа, што је Ла Пења и урадио. И погријешио.
On the 9th minute, yellow card to Bastoni for his challenge on Conceição was correct. Both 1–0 & 1–1 goals were regular. — Juventus News Live (@juvenewslive) February 15, 2026
First yellow card for Kalulu: in that situation, Barella got to the ball first, but the contact from the Juventus player wasn’t enough to warrant a booking.… pic.twitter.com/mXH6NRrhM2
Роси је препоручио суспензију од мјесец дана, како због лошег суђења, тако и због пријетњи смрћу које је Ла Пења као адвокат документовао и пријавио.
Одлука о паузи донијета је и како би се смирио судија, који је био потресен увредама које је добијао током суботње вечери и недјеље. Бројне су биле упућене његовој супрузи и двема малољетним кћеркама.
Међу порукама се налазе изјаве попут: "Упуцаћу те", "Убићу те" и "Доћи ћемо по тебе, знамо гдје живиш".
Истрагу је преузело Државно тужилаштво Рима, које ће покренути поступак под вођством заменика тужиоца Серђа Колајока.
