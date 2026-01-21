Јувентус славио против Бенфике

Извор:
АТВ
21.01.2026
23:10
Фудбалери Јувентуса славили су против Бенфике у оквиру 7. кола лигашке фазе Лиге шампиона резултатом 2:0.
Прво полувријеме је било досадно за љубитеље фудбала без "наглих" покрета на обје стране.
У другом полувремену напад Јувентуса је кренуо у 55. минуту када Тирам постиже први гол.
Чекало се десет минута за потврду, а онда Вестон Мекени повећава предност на 2:0.
Ту није могао бити крај. У 81. минуту Бенфика је имала прилику да смањи предност са бијеле тачке. Ипак, Павлидис је ошутао далеко од гола.
Галатасарај - Атлетико Мадрид - 1:1
Карабаг - Ајнтрахт Франкфурт 3:2
Аталанта - Атлетик Билбао 2:3
Бајерн Минхен - Сент Жил 2:0
Челси - Пафос 1:0
Марсеј - Ливерпул 0:3
Њукасл - ПСВ 3:0
Славија Праг - Барселона 2:4
