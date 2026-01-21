Logo
Јувентус славио против Бенфике

Фото: Tanjug/AP/Luca Bruno

Фудбалери Јувентуса славили су против Бенфике у оквиру 7. кола лигашке фазе Лиге шампиона резултатом 2:0.

Прво полувријеме је било досадно за љубитеље фудбала без "наглих" покрета на обје стране.

У другом полувремену напад Јувентуса је кренуо у 55. минуту када Тирам постиже први гол.

Чекало се десет минута за потврду, а онда Вестон Мекени повећава предност на 2:0.

Ту није могао бити крај. У 81. минуту Бенфика је имала прилику да смањи предност са бијеле тачке. Ипак, Павлидис је ошутао далеко од гола.

Остали резултати 7. кола Лиге шампиона

Галатасарај - Атлетико Мадрид - 1:1

Карабаг - Ајнтрахт Франкфурт 3:2

Аталанта - Атлетик Билбао 2:3

Бајерн Минхен - Сент Жил 2:0

Челси - Пафос 1:0

Марсеј - Ливерпул 0:3

Њукасл - ПСВ 3:0

Славија Праг - Барселона 2:4

