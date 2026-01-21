Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

Извор:
АТВ
21.01.2026
15:57
Фудбалери Јувентуса играју против Бенфике 7. коло лигашке фазе Лиге шампиона без Душана Влаховића.
Душан Влаховић је ван терена од краја новембра због повреде, а Лућано Спалети ни вечерас неће моћи да рачуна на услуге српског репрезентативца. Јувентус вечерас игра једну од кључних утакмица Лиге шампиона против Бенфике јер клуб из Торина заузима 17. позицију на табели.
Умјесто Влаховића позицију централног нападача преузеће Канађанин Џонатан Дејвид који не игра на нивоу који је имао претходних сезона у Лилу.
Са исто побједа, али два пораза више, Бенфика је на 28. мјесту и побједа би им значила могући наставак европског такмичења. У Торино долазе са двије везане побједе, а прошлу су остварили против Наполија када су славили са 2:0. Претходно су били бољи од Ајакса у гостима са истим резултатом.
Јувентус исто има двије побједе, али не против тако звучних имена. Славили су против Пафоса, а против Бодо Глимта су се доста напатили и славили са 3:2. У Серији А доживјели су дебакл против Каљарија који је славио са 1:0.
У посљедња три сусрета у оквиру Лиге шампиона Бенфика је славила против Јувентуса. Истиче се меч из октобра 2022. године када су славили са 4:3 у напетом мечу. Тада је стријелац за Јувентус био и Милик који је такође повријеђен.
Након вечерашњег меча Бенфика ће угостити Реал Мадрид, а Јувентус ће укрстити копља са Монаком.
У 7. колу лигашке фазе Лиге шампиона преостало је још да се одигра девет мечева. Галатасарај ће угостити Атлетико Мадрид, Аталанта Атлетико Билбао, Бајерн Ројал Јунион, Марсеј Ливерпул, Њукасл ПСВ, Славио Праг Барселону и Карабах Ајнтрахт Франкфурт.
