Един Џеко има нови клуб

21.01.2026

12:02

Един Џеко (39) је на корак од спектакуларног повратка у њемачки фудбал.

Како преносе њемачки "Скaj Спорт" и "Билд", капитен репрезентације Босне и Херцеговине дао је усмену сагласност Шалкеу 04, а сада је остало још да се клубови договоре око посљедњих детаља.

Ако све буде завршено на вријеме, Џеко би већ у недјељу могао дебитовати за њемачког великана у утакмици против Каисерслаутерна (13:30, Скај), пред домаћом публиком у Гелзенкирхену.

Џеко жели Шалке, чека се договор с Фиорентином

Према информацијама "Скај Спорта", Џеко је у уторак лично поручио челницима Шалкеа да жели доћи, чиме је практично дао зелено свјетло трансферу. Преостале су још двије формалности - договор с Фиорентином и љекарски преглед.

У идеалном сценарију, босанскохерцеговачки нападач би већ у четвртак могао тренирати с новим саиграчима, што би отворило врата и брзом дебију у другој Бундеслиги.

Уговор по учинку и велика награда за повратак у Бундеслигу

Шалке је Џеки понудио уговор темељен на учинку.

Према доступним информацијама, капитен БиХ би добијао бонусе за сваки постигнути гол, имао вишемилионску исплату у случају пласмана у Бундеслигу, потписао почетни уговор на шест мјесеци, уз аутоматско продужење на годину дана уколико Шалке избори промоцију.

Таква структура уговора јасно показује да Шалке Џеку види као кључну фигуру у борби за повратак у елитни ранг њемачког фудбала.

Број 10 и еуфорија међу навијачима

Иако трансфер још није званично потврђен, навијачи Шалкеа већ су започели славље. Према писању "Билда", у уторак су се у фан шоповима појавили први дресови с именом Един Џеко и легендарним бројем 10, који су у прошлости носили Јулиан Дракслер, Иван Ракитић и Олаф Тон.

Долазак капитена Змајева изазвао је праву еуфорију међу присталицама клуба, које у њему виде лидера способног да повуче екипу ка Бундеслиги.

Муслић “гура” трансфер, важна улога Колашинца

Велику улогу у цијелом процесу има и тренер Шалкеа Мирон Муслић, који је према њемачким изворима више пута телефонски разговарао с Џеком и лично инсистирао на његовом доласку.

Додатни фактор су и Сеад Колашинац и Никола Катић, с којима је Џеко близак. Посебно је Колашинац, бивши дугогодишњи играч Шалкеа, наводно имао значајну улогу у увјеравању Џеке да би повратак у Њемачку и евентуални успон с Шалкеом био савршен завршетак каријере.

Здравствено стање - опрез или реалан проблем?

Једина дилема која се појавила у њемачким медијима јесте чињеница да Џеко у 2026. години још није био у конкуренцији Фиорентине.

Као разлог се наводи контузија стопала, иако поједини извори сматрају да је ријеч о превентивној мјери због трансфера, а не озбиљној повреди.

Искуство које Шалке тражи

Един Џеко је рекордер по броју наступа за репрезентацију Босне и Херцеговине (146 утакмица, 72 гола) и бивши најбољи стријелац Бундеслиге из сезоне 2009/10, када је у дресу Волфсбурга постигао 22 гола.

Ако трансфер буде реализован, Шалке ће добити оно што му највише недостаје - искуство, лидерство и голгетера који зна како се осваја Бундеслига.

Един Џеко

Šalke

