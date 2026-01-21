Един Џеко има нови клуб

Извор:
Един Џеко (39) је на корак од спектакуларног повратка у њемачки фудбал.
Како преносе њемачки "Скaj Спорт" и "Билд", капитен репрезентације Босне и Херцеговине дао је усмену сагласност Шалкеу 04, а сада је остало још да се клубови договоре око посљедњих детаља.
Ако све буде завршено на вријеме, Џеко би већ у недјељу могао дебитовати за њемачког великана у утакмици против Каисерслаутерна (13:30, Скај), пред домаћом публиком у Гелзенкирхену.
Према информацијама "Скај Спорта", Џеко је у уторак лично поручио челницима Шалкеа да жели доћи, чиме је практично дао зелено свјетло трансферу. Преостале су још двије формалности - договор с Фиорентином и љекарски преглед.
У идеалном сценарију, босанскохерцеговачки нападач би већ у четвртак могао тренирати с новим саиграчима, што би отворило врата и брзом дебију у другој Бундеслиги.
Уговор по учинку и велика награда за повратак у Бундеслигу
Шалке је Џеки понудио уговор темељен на учинку.
Према доступним информацијама, капитен БиХ би добијао бонусе за сваки постигнути гол, имао вишемилионску исплату у случају пласмана у Бундеслигу, потписао почетни уговор на шест мјесеци, уз аутоматско продужење на годину дана уколико Шалке избори промоцију.
Таква структура уговора јасно показује да Шалке Џеку види као кључну фигуру у борби за повратак у елитни ранг њемачког фудбала.
Иако трансфер још није званично потврђен, навијачи Шалкеа већ су започели славље. Према писању "Билда", у уторак су се у фан шоповима појавили први дресови с именом Един Џеко и легендарним бројем 10, који су у прошлости носили Јулиан Дракслер, Иван Ракитић и Олаф Тон.
Долазак капитена Змајева изазвао је праву еуфорију међу присталицама клуба, које у њему виде лидера способног да повуче екипу ка Бундеслиги.
Велику улогу у цијелом процесу има и тренер Шалкеа Мирон Муслић, који је према њемачким изворима више пута телефонски разговарао с Џеком и лично инсистирао на његовом доласку.
Додатни фактор су и Сеад Колашинац и Никола Катић, с којима је Џеко близак. Посебно је Колашинац, бивши дугогодишњи играч Шалкеа, наводно имао значајну улогу у увјеравању Џеке да би повратак у Њемачку и евентуални успон с Шалкеом био савршен завршетак каријере.
Једина дилема која се појавила у њемачким медијима јесте чињеница да Џеко у 2026. години још није био у конкуренцији Фиорентине.
Као разлог се наводи контузија стопала, иако поједини извори сматрају да је ријеч о превентивној мјери због трансфера, а не озбиљној повреди.
Един Џеко је рекордер по броју наступа за репрезентацију Босне и Херцеговине (146 утакмица, 72 гола) и бивши најбољи стријелац Бундеслиге из сезоне 2009/10, када је у дресу Волфсбурга постигао 22 гола.
Ако трансфер буде реализован, Шалке ће добити оно што му највише недостаје - искуство, лидерство и голгетера који зна како се осваја Бундеслига.
