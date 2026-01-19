Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

19.01.2026
Тамара Дошен, фудбалски судија са ФИФА значком, води битку за живот због чега јој је потребна помоћ добрих људи.
Како се наводи на Фејсбук страници Женски фудбалски клуб "Љубић" Прњавор, Тамари је дијагностикован карцином, против којег траје тренутно њена борба.
"Сви који су у могућности и желе помоћи у прикупљању средства за њено лијечење, могу то учинити уплатом на:
жиро рачун 551 490 255 206 48 86.
Девизни: БА395514902853716262
"Будимо хумани, помозимо овој младој дјевојци да из своје најважније животне утакмице изађе као побједник. За Тамару", навели су они.
