Оборен рекорд: Ево колико је туриста посјетило Републику Српску

Извор:

СРНА

02.03.2026

12:39

Оборен рекорд: Ево колико је туриста посјетило Републику Српску
Фото: АТВ

Републику Српску су током јануара посјетила 30.253 туриста, који су остварили 94.092 ноћења, што је за 7,4 одсто више долазака и 11,1 одсто више ноћења у односу на исти период претходне године, рекла је сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске Санела Шимун.

Шимунова је рекла да су, као и претходне године, највећу посјету поред домаћих туриста, остварили гости из Србије, Хрватске, Словеније и Црне Горе, док се од осталих земаља истичу Турска, Њемачка, Аустрија, Кина, и Италија.

По врсти туристичких мјеста домаћи туристи су највећи број ноћења остварили у бањама.

"Међу најпосјећенијим су и мјеста која посједују атрактивне факторе нпр. климатске, културно-историјске, те ријечна и језерска мјеста, па планинска мјеста и остала мјеста која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај", навела је Шимунова.

Она је истакла да су страни туристи највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим у бањама и на планинама, преноси Срна.

Република Српска

Туризам

turisti

