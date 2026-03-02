Оборен рекорд: Ево колико је туриста посјетило Републику Српску

Извор:
СРНА
02.03.2026
12:39
Коментари:0
Републику Српску су током јануара посјетила 30.253 туриста, који су остварили 94.092 ноћења, што је за 7,4 одсто више долазака и 11,1 одсто више ноћења у односу на исти период претходне године, рекла је сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске Санела Шимун.
Шимунова је рекла да су, као и претходне године, највећу посјету поред домаћих туриста, остварили гости из Србије, Хрватске, Словеније и Црне Горе, док се од осталих земаља истичу Турска, Њемачка, Аустрија, Кина, и Италија.
По врсти туристичких мјеста домаћи туристи су највећи број ноћења остварили у бањама.
Свијет
Откривена сљедећа мета Америке послије Ирана
"Међу најпосјећенијим су и мјеста која посједују атрактивне факторе нпр. климатске, културно-историјске, те ријечна и језерска мјеста, па планинска мјеста и остала мјеста која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај", навела је Шимунова.
Србија
Невјероватна запљена на граници: Одузето богатство
Она је истакла да су страни туристи највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим у бањама и на планинама, преноси Срна.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму