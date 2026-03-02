Ово су четири нова правила на Мундијалу

Извор:
На Свјетском првенству у фудбалу, које ће се током љета одржати у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику, примјењиваће се нека нова правила.
Према писању "BBC" четири ствари биће примијењене на највећој смотри свјетског фудбала, преноси Спорт Клуб.
1.Играч који је замијењен има 10 секунди да напусти терен. Ако излазак траје дуже, фудбалер који улази мораће да чека најмање минут прије него што уђе.
2.Ако се играчу укаже медицинска помоћ на терену, он мора да напусти терен и да буде ван њега један минут.
3. Ако судија процијени да екипа задржава игру приликом извођења лопте из аута или гол аута, почеће да му одбројава пет секунди. Ако се не врати лопту у игру на вријеме, у том случају аут или корнер биће додијељен противничкој екипи.
4. ВАР ће моћи да промијени одлуку за други жути картон или корнер, ако се утврди грешка.
Свјетско првенство на програму је од 11. јуна до 19. јула.
