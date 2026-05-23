Број жртава у Кини повећан на 90, Си наредио темељну истрагу

23.05.2026 11:13

Сцена на мјесту спасавања у руднику угља Лиушенју у граду Чангжи, кинеска провинција Шанси, у суботу, 23. маја 2026.
Фото: Tanjug/Cao Yang/Xinhua via AP

Број жртава у експлозији гаса у руднику угља у сјеверној кинеској провинцији Шанси повећан је на 90, девет рудара се води као нестало, а руководиоци компаније одговорни за рудник су приведени, јавља Синхуа.

Кинески предсједник Си Ђинпинг наредио је темељну истрагу узрока несреће у руднику угља и строгу одговорност у складу са законом.

Си је позвао власти да "не штеде напоре" у лијечењу повријеђених и спровођењу операција потраге и спасавања.

Експлозија гаса догодила се касно синоћ у руднику угља Љушењу у округу Ћињуан док је 247 радника било на дужности под земљом.

Према агенцијама за управљање ванредним ситуацијама, спасилачке операције су у току, а узрок инцидента је под истрагом.

Кина је знатно смањила број смртних случајева у рудницима угља, често узрокованих експлозијама гаса или поплавама, од почетка 2000-их кроз строже прописе и безбједније праксе.

Инцидент у Љушењу један је од најсмртоноснијих у Кини у посљедњој деценији, пише Срна.

