Број жртава у Кини повећан на 90, Си наредио темељну истрагу

Број жртава у експлозији гаса у руднику угља у сјеверној кинеској провинцији Шанси повећан је на 90, девет рудара се води као нестало, а руководиоци компаније одговорни за рудник су приведени, јавља Синхуа.
Кинески предсједник Си Ђинпинг наредио је темељну истрагу узрока несреће у руднику угља и строгу одговорност у складу са законом.
Си је позвао власти да "не штеде напоре" у лијечењу повријеђених и спровођењу операција потраге и спасавања.
Експлозија гаса догодила се касно синоћ у руднику угља Љушењу у округу Ћињуан док је 247 радника било на дужности под земљом.
Према агенцијама за управљање ванредним ситуацијама, спасилачке операције су у току, а узрок инцидента је под истрагом.
Кина је знатно смањила број смртних случајева у рудницима угља, често узрокованих експлозијама гаса или поплавама, од почетка 2000-их кроз строже прописе и безбједније праксе.
Инцидент у Љушењу један је од најсмртоноснијих у Кини у посљедњој деценији, пише Срна.
