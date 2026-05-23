Црни петак у Кини: Језива експлозија у руднику угља, најмање 82 страдалих

23.05.2026 08:20

Фото: Танјуг/АП

Најмање 82 људи погинуло је у експлозији у руднику угља на сјеверу Кине, објавили су кинески државни медији.

Експлозија се догодила синоћ у руднику угља у округу Ћингјуан у сјеверној кинеској провинцији Шанси, јавила је централна кинеска телевизија.

У вријеме несреће под земљом је било 247 рудара.

Операције потраге и спасавања су у току, а власти истражују узрок експлозије, пише Срна.

