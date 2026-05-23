Опасност од експлозије у Калифорнији: Евакуисано више од 44.000 људи

Више од 44.000 људи евакуисано је данас из неколико градова у јужној Калифорнији због опасности од могуће експлозије резервоара са токсичном хемикалијом у ваздухопловном постројењу у округу Оринџ, након што су локалне власти упозориле да би оштећени резервоар могао да откаже у сваком тренутку и потенцијално експлодира.
Шеф Ватрогасне службе округа Оринџ Крејг Кови изјавио је да се у индустријском резервоару у постројењу налази око 7.000 галона метил-метакрилата (приближно 26,5 хиљада литара), веома испарљиве и лако запаљиве токсичне супстанце која се користи у производњи пластике.
"Догодиће се уколико неко не пронађе начин да ублажи посљедице инцидента. Резервоар ће отказати, само не знамо када", рекао је Кови на конференцији за новинаре.
Кови је за ЦБС њуз рекао да је тренутна ситуација једна од најопаснијих са којима се суочио током 32 године рада у ватрогасној служби.
Званичници су навели да се у постројењу налазе три резервоара, од којих је код једног дошло до квара система за хлађење.
Према речима Ковија, преостале су двије могуће опције - да резервоар процури и испусти између 6.000 и 7.000 галона опасних хемикалија, или да дође до неконтролисаног загријавања и експлозије која би могла да захвати и околне резервоаре са горивом и хемикалијама.
Према његовим ријечима, тренутно нема активног цурења нити опасних честица у ваздуху, пошто је резервоар довољно расхлађен да сигурносни вентил више не испушта хемикалије.
Стручњаци упозоравају да је метил-метакрилат запаљива хемикалија која сама производи топлоту и може изазвати иритацију дисајних путева, коже и очију, као и мучнину и вртоглавицу.
Ватрогасне екипе стигле су у четвртак поподне по локалном времену у постројење компаније ГКН Ероспејс у Гарден Гроуву након дојаве о инциденту са опасним материјама.
Званичници су навели да је температура у резервоару у почетку била стабилна, али да је неколико сати касније почела нагло да расте, због чега су активирани сигурносни вентил и систем за прскање водом.
Ватрогасна служба округа Оринџ саопштила је да су екипе у почетку оствариле напредак у уклањању хемикалије, али да је у петак ујутру по локалном времену утврђено да резервоар који представља највећу опасност не може безбједно да буде саниран.
Узрок цурења хемикалије још се истражује, а за сада нема пријављених повријеђених, пише Танјуг.
