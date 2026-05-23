Logo
Large banner

Опасност од експлозије у Калифорнији: Евакуисано више од 44.000 људи

Аутор:

АТВ
23.05.2026 07:53

Коментари:

0
Евакуисани због цурења из резервоара фабрике ваздухопловних хемикалија премјештају се у друго склониште након што је Спортско-рекреативни центар Гарден Гроув затворен за ноћ у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ethan Swope

Више од 44.000 људи евакуисано је данас из неколико градова у јужној Калифорнији због опасности од могуће експлозије резервоара са токсичном хемикалијом у ваздухопловном постројењу у округу Оринџ, након што су локалне власти упозориле да би оштећени резервоар могао да откаже у сваком тренутку и потенцијално експлодира.

Шеф Ватрогасне службе округа Оринџ Крејг Кови изјавио је да се у индустријском резервоару у постројењу налази око 7.000 галона метил-метакрилата (приближно 26,5 хиљада литара), веома испарљиве и лако запаљиве токсичне супстанце која се користи у производњи пластике.

"Догодиће се уколико неко не пронађе начин да ублажи посљедице инцидента. Резервоар ће отказати, само не знамо када", рекао је Кови на конференцији за новинаре.

Кови је за ЦБС њуз рекао да је тренутна ситуација једна од најопаснијих са којима се суочио током 32 године рада у ватрогасној служби.

Званичници су навели да се у постројењу налазе три резервоара, од којих је код једног дошло до квара система за хлађење.

Према речима Ковија, преостале су двије могуће опције - да резервоар процури и испусти између 6.000 и 7.000 галона опасних хемикалија, или да дође до неконтролисаног загријавања и експлозије која би могла да захвати и околне резервоаре са горивом и хемикалијама.

Према његовим ријечима, тренутно нема активног цурења нити опасних честица у ваздуху, пошто је резервоар довољно расхлађен да сигурносни вентил више не испушта хемикалије.

Стручњаци упозоравају да је метил-метакрилат запаљива хемикалија која сама производи топлоту и може изазвати иритацију дисајних путева, коже и очију, као и мучнину и вртоглавицу.

Ватрогасне екипе стигле су у четвртак поподне по локалном времену у постројење компаније ГКН Ероспејс у Гарден Гроуву након дојаве о инциденту са опасним материјама.

Званичници су навели да је температура у резервоару у почетку била стабилна, али да је неколико сати касније почела нагло да расте, због чега су активирани сигурносни вентил и систем за прскање водом.

Ватрогасна служба округа Оринџ саопштила је да су екипе у почетку оствариле напредак у уклањању хемикалије, али да је у петак ујутру по локалном времену утврђено да резервоар који представља највећу опасност не може безбједно да буде саниран.

Узрок цурења хемикалије још се истражује, а за сада нема пријављених повријеђених, пише Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Експлозија

Сједињене Америчке Државе

Округ Оринџ

евакуација

Опасност

калифорнија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Премијер Републике Српске и Србије Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут на конференцији за медије.

Република Српска

Минић и Мацут данас у Требињу: На столу нови заједнички пројекти

4 ч

6
Славимо Светог Симона Зилота: Ову реченицу данас морате изговорити

Друштво

Славимо Светог Симона Зилота: Ову реченицу данас морате изговорити

4 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пронађене кости и лобања поред пута: Ужасан призор у Црној Гори

13 ч

0
Болница

Здравље

Пацијент у Европи на посматрању због сумње да је заражен еболом: Вирус се брзо шири

13 ч

0

Више из рубрике

Берфин Озек коју је дечко полио бензином даје интервју.

Свијет

Након раскида је полио киселином и унаказио јој лице: Кад је изашао из затвора, удала се за њега

13 ч

0
Сунце у пустињи.

Свијет

У Француској оборени рекорди: Температура већ преко 30 степени Целзијусових

14 ч

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Свијет

Небензја: Запад игнорише злочине кијевског режима

14 ч

0
Напад на колеџ у Русији

Свијет

Проглашено ванредно стање након напада на универзитет

16 ч

0

  • Најновије

12

14

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

12

13

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

12

01

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

12

00

Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

12

00

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner