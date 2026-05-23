Logo
Large banner

Славимо Светог Симона Зилота: Ову реченицу данас морате изговорити

Аутор:

АТВ
23.05.2026 07:40

Коментари:

0
Славимо Светог Симона Зилота: Ову реченицу данас морате изговорити
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Светог апостола Симона Зилота.

Родом је био из Кане Галилејске. На свадбу му дође Господ Исус Христос са матером и ученицима. Када нестаде вина, Господ претвори воду у вино. Видећи ово чудо, Симон младожења остави кућу, родитеље и невјесту, па пође за Христом.

Зилот значи ревнитељ. А Ревнитељем Симон је назван због своје велике и огњене ревности према Спаситељу и Његовом Јеванђељу. По пријему Светога Духа, Симон је отишао на проповијед Јеванђеља у Мауританију у Африци.

Пошто је успио да многе обрати вјери Христовој, буде намучен и најзад на крсту распет, као и његов Господ, који му је припремио вијенац славе у царству бесмртном.

За опроштај гријехова изговорите ову молитву:

„Апостоле Свети Симоне, моли Милостивога Бога да опроштај гријехова подари душама нашим.“

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

православље

Српска православна црква

Православни календар

светац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пронађене кости и лобања поред пута: Ужасан призор у Црној Гори

13 ч

0
Болница

Здравље

Пацијент у Европи на посматрању због сумње да је заражен еболом: Вирус се брзо шири

13 ч

0
Милорад Додик на фестивалу Ритам Европе у Дервенти

Култура

Додик: Дервента још једном показала да зна да подржи младе

13 ч

0
Нучи открио досад непознат детаљ о Војажу и Бресквици

Сцена

Нучи открио досад непознат детаљ о Војажу и Бресквици

13 ч

0

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Република Српска

Додик: Европски самит Голд института прилика да се презентују потенцијали Српске

14 ч

0
Жељка Цвијановић у Дервенти

Република Српска

Цвијановић: Наставићемо да радимо сложно и предано за јачу Српску

14 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик честитао Јанши: Вјерујем да је пред нама вријеме боље сарадње

16 ч

7
алеја 12 беба годишњица

Република Српска

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

22 ч

1

  • Најновије

12

14

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

12

13

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

12

01

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

12

00

Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

12

00

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner