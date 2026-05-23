Славимо Светог Симона Зилота: Ову реченицу данас морате изговорити

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Светог апостола Симона Зилота.
Родом је био из Кане Галилејске. На свадбу му дође Господ Исус Христос са матером и ученицима. Када нестаде вина, Господ претвори воду у вино. Видећи ово чудо, Симон младожења остави кућу, родитеље и невјесту, па пође за Христом.
Зилот значи ревнитељ. А Ревнитељем Симон је назван због своје велике и огњене ревности према Спаситељу и Његовом Јеванђељу. По пријему Светога Духа, Симон је отишао на проповијед Јеванђеља у Мауританију у Африци.
Пошто је успио да многе обрати вјери Христовој, буде намучен и најзад на крсту распет, као и његов Господ, који му је припремио вијенац славе у царству бесмртном.
За опроштај гријехова изговорите ову молитву:
„Апостоле Свети Симоне, моли Милостивога Бога да опроштај гријехова подари душама нашим.“
(Информер)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
13 ч0
Здравље
13 ч0
Култура
13 ч0
Сцена
13 ч0
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Република Српска
16 ч7
Република Српска
22 ч1
Најновије
12
14
12
13
12
01
12
00
12
00
Тренутно на програму