Logo
Large banner

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

Аутор:

АТВ
22.05.2026 14:15

Коментари:

1
алеја 12 беба годишњица
Фото: ATV

У парку "Младен Стојановић" засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба" као подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године, у којем је живот изгубило 12 бањалучких беба због недостатка кисеоника.

"По једно стабло биће посвећено свакој нашој трагично преминулој беби. Ово је један вид културе памћења који је веома снажан, јер ће сва дјеца која буду шетала парком за 20 или 30 година имати снажан подсјетник на сваку нашу бебу", рекао је раније директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић новинарима.

Денис Бојић

Република Српска

Бојић: Данас формирамо "Алеју сјећања" 12 бањалучких беба

Код спомен-обиљежја "Живот" у центру Бањалуке данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.

Алеја 12 беба
Алеја 12 беба

Претходно је на Новом гробљу у Бањалуци служен парастос и положено цвијеће на споменик 12 беба.

Алеја 12 беба
Алеја 12 беба

Одлуком Савјета безбједности УН у мају и јуну 1992. године били су забрањени међународни летови, чак и они са боцама кисеоника из Београда за Бањалуку, због чега је преминуло 12 тек рођених беба које су биле у инкубаторима, пише РТРС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алеја 12 беба

Годишњица смрти 12 беба

12 бањалучких беба

Република Српска

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

споменик 12 беба годишњица

Република Српска

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

3 ч

0
споменик Додик Бањалука

Република Српска

Додик: Дванаест бањалучких звјездица остајe вјечна опомена колико су слобода, живот и Српска скупо плаћени

4 ч

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић најавио је да ће данас у бањалучком парку "Младен Стојановић" бити засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба", као још један подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године.

Република Српска

Бојић: Данас формирамо "Алеју сјећања" 12 бањалучких беба

4 ч

0
Кадети МУП Српске положили заклетву; Будимир: Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине

Република Српска

Кадети МУП-а Српске положили заклетву: "Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине"

5 ч

0

  • Најновије

17

53

Откривено шта се дешава у дому Слобе Васића: Пјевач донио битну одлуку

17

46

Објављене шокантне фотографије забетонираног тијела Нешовића

17

40

Познато када би могла да буде спремна вакцина против еболе

17

39

Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

17

32

Бивша мисица пронађена мртва

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner