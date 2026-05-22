По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

Аутор:АТВ
Коментари:1
У парку "Младен Стојановић" засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба" као подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године, у којем је живот изгубило 12 бањалучких беба због недостатка кисеоника.
"По једно стабло биће посвећено свакој нашој трагично преминулој беби. Ово је један вид културе памћења који је веома снажан, јер ће сва дјеца која буду шетала парком за 20 или 30 година имати снажан подсјетник на сваку нашу бебу", рекао је раније директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић новинарима.
Република Српска
Бојић: Данас формирамо "Алеју сјећања" 12 бањалучких беба
Код спомен-обиљежја "Живот" у центру Бањалуке данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.
Претходно је на Новом гробљу у Бањалуци служен парастос и положено цвијеће на споменик 12 беба.
Одлуком Савјета безбједности УН у мају и јуну 1992. године били су забрањени међународни летови, чак и они са боцама кисеоника из Београда за Бањалуку, због чега је преминуло 12 тек рођених беба које су биле у инкубаторима, пише РТРС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Тренутно на програму