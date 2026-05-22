22.05.2026 14:53

Сутра топлије са сунчаним интервалима

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топлије вријеме са дужим сунчаним интервалима, уз умјерен развој облачности који понегд‌је на истоку може условити слабу кишу.

У првом дијелу дана биће претежно ведро на југу и истоку, а на сјеверу облачније, док се од средине дана умјерен развој облачности очекује у већини пред‌јела, а само понегд‌је на истоку може пасти слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од осам до 14, на југу до 18 степени, а дневна температура од 23 до 27, на југу до 31, у вишим пред‌јелима 17 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверног смјера, преноси Срна

Температура ваздуха измјерана у 14.00 часова: Бјелашница пет степени, Чемерно 14, Калиновик 15, Кнежево и Соколац 17, Гацко 18, Мркоњић Град, Сребреница, Шипово и Сарајево 20, Бугојно, Дрвар и Ливно 21, Фоча, Вишеград, Рудо, Бихаћ, Тузла и Зеница 23, Бијељина, Добој, Зворник, Нови Град, и Приједор и Сански Мост 24, Бањалука, Билећа и Србац 25, Требиње и Мостар 26 степени Целзијусових.

