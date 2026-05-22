Хитно упозорење због еболе: Пријети ли епидемија?

22.05.2026 15:31

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Регионални директор Свјетске здравствене организације (СЗО) за Африку Мохамед Јакуб Џанаби изјавио је данас да би било погрешно потцијенити ризик који представља епидемија еболе.

Џанаби је упозорио да би само један случај могао да прошири вирус еболе ван граница Демократске Републике Конго и Уганде.

"Била би велика грешка потцијенити ситуацију, посебно када је ријеч о вирусу соја Бундибугио, за који немамо вакцину", рекао је Џанаби у интервјуу за Ројтерс у сједишту СЗО у Женеви.

Он је стога позвао све да помогну једни другима како би ова ситуација била стављена под контролу.

Џанаби је навео и да је епидемија еболе у Конгу привукла релативно мало глобалне пажње у поређењу са овомјесечном епидемијом хантавируса, која је погодила путнике на крузеру из 23 земље, укључујући велике свјетске силе.

Према подацима Министарства здравља Демократске Републике Конго, до сада је регистровано 670 сумњивих случајева заразе, од којих је потврђен 61, док је пријављено 160 смртних случајева.

Два потврђена случаја регистрована су и у сусједној Уганди.

(Танјуг)

