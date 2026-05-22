Избјегавајте овај доручак

22.05.2026 11:06

Фото: Pexel/ ROMAN ODINTSOV

Доручак је оно што нам ујутру даје енергију за остатак дана.

Њиме покрећемо организам и припремамо га за напорне сате који су пред њим, те је зато оно што уносимо у себе од велике важности.

Нека храна само штети нашем здрављу, а ове намирнице треба избјегавати ако желите да дан започнете пуни енергије и без осјећаја тежине у стомаку.

Воћни сокови и јогурти

Иако на њима пише да су сто посто природни, куповни воћни сокови препуни су шећера и адитива. Овакав напитак тренутно ће вам дати енергије, али вам је и врло брзо одузети.

Исто тако, куповни сокови немају велику нутритивну вриједност. Радије посегните за правим воћем које садржи и влакна потребна за регулацију пробаве па га обогатите кашиком житарица. Исто важи и за воћне јогурте, па радије одаберите незаслађени пробиотик појачан кришком препеченог хљеба и мармеладе.

Пекарски производи

Пецива, крофне и укусни производи од тијеста које купујемо у пекари врло су укусни и заситни, али ти производи такође често садрже велике количине адитива, соли и шећера, што и није добра комбинација за почетак дана, преноси Крстарица.

Слана пецива задржавају воду у организму, а лиснато је тијесто масно, тешко пробављиво и сиромашно нутритивним вриједностима која су вашем организму преко потребна за нормалан рад, пише Глас Српске

Ако ујутру не можете без пецива, одаберите оно од цјеловитих житарица и премажите га млијечним намазом или маслацем и мармеладом.

"Зидарски" доручак

Зидарски доручак подразумијева масну, тешку и калоричну храну попут печених јаја, бијели хљеб или масне саламе зачињене мајонезом или сличним намазима.

Осим ако не радите тешки физички посао, овакав доручак вашем тијелу заиста није потребан и оно ће га дуго и тешко варити.

Велике количине нездравих масноћа завршитће у облику масног ткива, а ваш организам неће добити све витамине, минерале и влакна која су му потребна.

Волите ли ујутру да поједете јаје, најбоље би било скувати га и комбиновати уз кришку препеченог хлеба и чај.

