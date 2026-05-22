Мађар: ЕУ би требало да прими државе Западног Балкана прије Украјине

Европска унија би требало да прими државе Западног Балкана које су годинама биле кандидати прије Украјине, рекао је мађарски премијер Петер Мађар.
„Једногласно је мишљење не само Мађарске, већ готово свих влада земаља чланица ЕУ да не могу постојати два различита начина приступања. Сви који желе да се придруже ЕУ морају да прођу кроз исте процедуре и испуне исте услове“, рекао је Мађар у изјави за медије.
Што се тиче интеграција у ЕУ, Мађар је позвао да Унија прво прими оне земље кандидате које се годинама припремају за приступање, које су поднијеле многе жртве, преузеле обавезе и испуниле обећања, прије него што обећа било какав статус новим земљама.
Указао је да би у супротном ЕУ изгубила кредибилитет у земљама Западног Балкана, преноси Хирадо.
Мађар је истакао и да стабилност и безбједност Балкана служи интересима не само ужег региона, већ и Европе.
„Зато бих желио да охрабрим све да прво заједно испунимо наше претходне обавезе прије него што дамо разна обећања у име Европске уније“, додао је он.
Што се тиче могућег приступања Украјине ЕУ, Мађар је рекао да то неће бити могуће сутра или прексутра, али, ако уопште буде, биће најраније за десет година.
Мађарски премијер је скренуо пажњу на чињеницу да ће, ако Украјина испуни услове, рат се заврши, а она и даље жели да буде чланица, Мађарска одржати референдум о овом питању.
Нагласио је да Мађарска неће бити сама у ЕУ у томе, јер је неколико земаља већ одржало референдуме о приступању других држава ЕУ.
Што се тиче новог пакта о миграцијама и азилу, Мађар је нагласио да Мађарска дели став Аустрије да ЕУ мора да заштити своје спољне границе, што такође захтијева снажније деловање против илегалне имиграције.
Истакао је да, према једној одредби пакта, у случају јаког миграционог притиска или масовне имиграције, државе морају или да прихвате тражиоце азила или да плате за њих.
„Мађарска то, наравно, не може да прихвати, али вјерујем да у томе нисмо сами“, рекао је он.
Према његовим ријечима, постоји и могућност пружања помоћи другим државама ЕУ у заштити њихових спољних граница.
„То је за нас сасвим замисливо, и Мађарска је то већ учинила“, додао је Мађар.
