Погинуо чувени македонски пјевач: У тешкој несрећи настрадао и његов син

Аутор:АТВ
Коментари:0
Оперски пјевач Ристе Велков и његов син Адам међу четворо су мртвих који су страдали у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила ноћас на скопској обилазници.
До трагедије је наводно дошло између надвожњака Визбегово и раскрснице Мирковци, када је теретно возило пробило заштитну ограду, прешло у супротну коловозну траку и директно се сударило са путничким аутомобилом марке "БМW", пише македонски портал Точка.
Након силног удара избио је пожар, а возило је у потпуности изгорјело.
У несрећи су живот изгубиле четири особе.
Према информацијама Министарства унутрашњих послова, међу страдалима су возач Р.В. (51), двојица двадесетогодишњих сапутника, као и још једно лице чији идентитет у почетку није био познат.
Касније је потврђено да су међу жртвама и оперски пјевач Ристе Велков и његов син Адам.
Возач камиона (76) за ког наводе да има документа тзв. Косова је приведен, а надлежни органи спроводе истрагу како би се утврдиле тачне околности и узроци ове тешке несреће, преноси б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
15
14
05
13
57
13
42
13
31
Тренутно на програму