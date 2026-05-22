Погинуо чувени македонски пјевач: У тешкој несрећи настрадао и његов син

22.05.2026 12:11

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Оперски пјевач Ристе Велков и његов син Адам међу четворо су мртвих који су страдали у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила ноћас на скопској обилазници.

До трагедије је наводно дошло између надвожњака Визбегово и раскрснице Мирковци, када је теретно возило пробило заштитну ограду, прешло у супротну коловозну траку и директно се сударило са путничким аутомобилом марке "БМW", пише македонски портал Точка.

Након силног удара избио је пожар, а возило је у потпуности изгорјело.

У несрећи су живот изгубиле четири особе.

Према информацијама Министарства унутрашњих послова, међу страдалима су возач Р.В. (51), двојица двадесетогодишњих сапутника, као и још једно лице чији идентитет у почетку није био познат.

Касније је потврђено да су међу жртвама и оперски пјевач Ристе Велков и његов син Адам.

Возач камиона (76) за ког наводе да има документа тзв. Косова је приведен, а надлежни органи спроводе истрагу како би се утврдиле тачне околности и узроци ове тешке несреће, преноси б92.

