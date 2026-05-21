Показала средњи прст мужу и свекру па папрено кажњена

Аутор:АТВ
Коментари:0
Општински суд у Новом Загребу, Стална служба у Запрешићу, прогласио је кривом 29-годишњакињу због почињења прекршаја из Закона о заштити од насиља у породици те јој изрекао новчану казну у износу од 300 евра.
Према правомоћној пресуди, инцидент се догодио почетком јануара ове године у дворишту породичне куће у околици Запрешића. Суд је утврдио да је оптужена починила психичко насиље у породици на штету свог супруга и свекра, особе старије животне доби.
Сцена
Бивша вјереница Дарка Лазића посветила ове ријечи пјевачу?
У оптужном приједлогу, који је поднијела Полицијска управа загребачка, наводи се да је 29-годишњакиња супругу и свекру показала испружени средњи прст на стиснутој шаци десне руке те им се обратила погрдним ријечима, што је код оштећених изазвало повреду достојанства и осјећај узнемирености.
Оптужена је на главној расправи у априлу, пише "Индекс", у цјелости признала дјело које јој се ставља на терет, изразила жаљење због почињеног прекршаја те замолила суд за ублажавање казне с обзиром на то да до сада није прекршајно осуђивана.
За овај облик прекршаја Закон о заштити од насиља у породици прописује изузетно строге санкције - новчану казну у распону од 1.700 евра (3.324 КМ) или казну затвора у трајању од најмање 70 дана. Међутим, судија је приликом одмјеравања казне цијенио њено признање, жаљење и чињеницу да уназад три године није прекршајно кажњавана као олакотне околности. Будући да отежавајућих околности није било, суд је примијенио одредбе Прекршајног закона о ублажавању казне и изрекао новчану казну од 300 евра (587 КМ).
Свијет
Мађар најавио заокрет Европе према Русији
Ако оптужена уплати двије трећине изречене казне (200 евра или 391 КМ) у року од 90 дана од правомоћности пресуде, сматраће се да је казна плаћена у цјелости. Због лошијег имовинског стања, суд ју је ослободио плаћања трошкова прекршајног поступка.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
7 ч0
Регион
12 ч0
Најновије
22
56
22
56
22
49
22
46
22
43
Тренутно на програму