Бивша вјереница Дарка Лазића посветила ове ријечи пјевачу?

21.05.2026 21:44

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Однос Марине Гагић и Дарка Лазића био је медијски пропраћен, а док су многи мислили да ће љубав крунисати браком, након вјеридбе и рођења сина Алексеја, услиједио је раскид.

Марина је активна на мрежама гдје дијели тренутке из живота, али и ставове, те је сада изнијела своје мишљење о мушко - женским односима.

Коментарисала је разлику односа са правим и погрешним мушкарцем и како их препознати.

- Можеш сама. Прави мушкарац зна да можеш, али ти не да, да мораш сама - гласио је цитат који је Марина Гагић подијелила.

Подсјетимо, Марина је имала само 19 година када је упловила у везу са фолкером Дарком Лазићем. Након раскида доста се причало о њиховом односу, а она је једном приликом то коментарисала.

- Нека наш однос остане баш какав јесте сада. За сада смо у нормалним и добрим односима и тако ће остати све док су обје стране за ту опцију. Само треба да се задржи овакав однос. Не да се претјерује, нисам за ту опцију, али да комуникација буде коректна због дјетета. Ништа више од тога. Сада виђа дијете редовно и све је најнормалније - рекла је Марина раније за медије.

Иначе, Марина Гагић пружила је Дарку Лазићу подршку након што му је недавно преминуо рођени брат Драган.

Она је посјетила његову кућу у Брестачу и снажно га загрлила, а сузе ни она ни он нису могли да задрже.

(Телеграф.рс)

