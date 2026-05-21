Изненадила фанове: Бресквица продаје луксузне ствари из свог ормара

21.05.2026 15:57

Анђела Игњатовић Бресквица
Фото: Инстаграм

Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица одлучила је да распрода дио своје скупоцјене колекције брендиране гардеробе и аксесоара.

Овај потез, који би јој могао донијети зараду од више десетина хиљада евра, дио је све популарнијег тренда међу познатим личностима које продају луксузне комаде из својих ормара.

Продаје "Диор", "Шанел", "Гучи" и друге луксузне брендове

Бресквица је цијелу акцију снимила за радњу која се бави откупом луксузне гардеробе.

Међу спакованим кутијама и торбама нашли су се комади познатих свјетских модних кућа, међу којима су:

  • "Диор"
  • "Шанел"
  • "Луј Витон"
  • "Прада"
  • "Гучи"
  • "Миу Миу"

С обзиром на то да торбе и аксесоари ових брендова веома добро задржавају вриједност и након коришћења, процјењује се да би пјевачица од продаје могла зарадити озбиљан новац.

"Тешко се одричем ствари"

Пјевачица је искрено говорила о одлуци да се растане од скупих комада које је носила свега неколико пута.

Како је објаснила, разлог за продају је селидба.

"Једва сам довукла ове ствари и тешко се одричем ствари, јер сам озбиљан колекционар. Али, пошто се ускоро селим, морала сам да се ријешим неких ствари. Веома су очуване, неке су ношене једном, неке ниједном", рекла је Бресквица.

Додала је да ово вјероватно није све што ће продавати.

Најтеже се одвојила од "Шанела" и "Диора"

Бресквица је признала да су јој најтеже пале одлуке да прода комаде луксузних брендова "Шанел" и "Диор".

"Тешко ми је да их се одрекнем, али ми се не свиђају златни детаљи. Има и ствари које сам баш жељела да купим, али се сада растајем од њих", изјавила је пјевачица, преноси Аваз.

