Сваки знак има своју омиљену дестинацију: Која је је ваша?

Љето је вријеме када многи маштају о бијегу из свакодневице, а ако још увијек не знате гдје бисте отишли на годишњи, можда одговор скрива ваш хороскопски знак.
Путовања према хороскопском знаку
Док једни траже авантуру и ноћни живот, други само желе мир, море и мјесто на којем ће напокон успорити.
Астрологија не може резервисати авионску карту умјесто вас, али може открити која би дестинација најбоље одговарала вашој енергији овог љета.
Енергични, импулсивни и увијек спремни за акцију, Овнови не подносе досаду ни миран одмор.
Њима треба дестинација која никад не спава, а Ибица је савршен спој партијања, адреналина и спонтаних авантура.
Дане ће проводити на плажи или у спортским активностима, а ноћи у клубовима до јутра.
Бикови воле уживати свим осјетилима па ће их освојити мјеста са добром храном, вином и естетиком.
Тоскана је идеална за њихов хедонистички дух: спори ручкови, виногради, шармантна села и луксуз без претјеривања.
Ово је знак који зна како истински уживати у одмору.
Знатижељни и друштвени Близанци воле градове у којима се стално нешто догађа.
Лондон је за њих савршена комбинација културе, излазака, шопинга и спонтаних планова.
Један дан могу завршити у музеју, други на концерту, а трећи на једнодневном излету.
Ракови траже емоцију, романтику и осјећај дома чак и када путују.
Грчки отоци попут Пароса или Наксоса нуде управо оно што им треба: мирне плаже, аутентичне конобе и опуштену атмосферу.
Ово је идеално мјесто за пуњење батерија и бијег од стреса.
Лавови воле гламур, луксуз и мјеста на којима могу заблистати.
Дубаи им пружа све што желе: луксузне хотеле, спектакуларне ресторане, shopping и фотографије које ће доминирати Инстаграмом цијело љето.
Лав не иде на обичан годишњи - Лав иде на искуство.
Организоване и практичне Дјевице воле уредне, сигурне и естетски уређене градове.
Копенхаген је савршен спој минимализма, културе и опуштеног животног ритма. Све је функционално, чисто и смирено, баш како Дјевице воле.
Ваге су заљубљене у романтику, моду и лијепе ствари па је Париз њихова идеална љетна дестинација.
Шетње уз Сену, умјетност, елегантни кафићи и модне адресе потпуно одговарају њиховој софистицираној енергији.
Ваге желе одмор који изгледа као сцена из филма.
Тајанствене и интензивне Шкорпије воле дестинације које имају снажну енергију и дозу мистике.
Исланд, са својим вулканима, црним плажама и драматичним крајолицима, савршено одговара њиховој личности. Ово није класичан одмор, него путовање које оставља утисак.
Авантуристички дух Стријелца тражи егзотику, нова искуства и слободу.
Тајланд је идеална комбинација бацкпацкерске енергије, прекрасних плажа, ноћног живота и културе.
Стријелци желе осјећај да сваки дан доноси нову причу.
Јарчеви воле квалитету, планирање и дестинације које нуде осјећај стабилности и мира.
Швајцарска је идеална за њихов стил путовања: уређени градови, природа, луксуз без претјеривања и савршена организација.
Ово је одмор без хаоса и неугодних изненађења.
Оригиналне и неконвенционалне Водолије воле мјеста која дјелују као да су из будућности.
Токио их осваја спојем технологије, необичне културе и потпуно другачијег начина живота.
Ово је дестинација која их инспирише и стално изненађује.
Рибе сањају о бијегу на мјесто које дјелује готово нестварно.
Бали је савршен за њихов романтични и духовни карактер: јога уз излазак сунца, тропске плаже, природа и потпуни зен, преноси Индекс.
Рибе не траже само путовање, него унутрашњи мир.
