Сваки знак има своју омиљену дестинацију: Која је је ваша?

Аутор:

АТВ
21.05.2026 15:29

Фото: Fabian Wiktor/Pexels

Љето је вријеме када многи маштају о бијегу из свакодневице, а ако још увијек не знате гд‌је бисте отишли на годишњи, можда одговор скрива ваш хороскопски знак.

Путовања према хороскопском знаку

  • Овнови бирају Ибицу и провод
  • Биковима савршено одговара Тоскана
  • Лавови желе луксуз и Дубаи
  • Шкорпије привлаче Исланд и мистерија
  • Рибе на Балију траже мир

Док једни траже авантуру и ноћни живот, други само желе мир, море и мјесто на којем ће напокон успорити.

Астрологија не може резервисати авионску карту умјесто вас, али може открити која би дестинација најбоље одговарала вашој енергији овог љета.

Ован - Ибица

Енергични, импулсивни и увијек спремни за акцију, Овнови не подносе досаду ни миран одмор.

Њима треба дестинација која никад не спава, а Ибица је савршен спој партијања, адреналина и спонтаних авантура.

Дане ће проводити на плажи или у спортским активностима, а ноћи у клубовима до јутра.

Бик - Тоскана

Бикови воле уживати свим осјетилима па ће их освојити мјеста са добром храном, вином и естетиком.

Тоскана је идеална за њихов хедонистички дух: спори ручкови, виногради, шармантна села и луксуз без претјеривања.

Ово је знак који зна како истински уживати у одмору.

Близанци - Лондон

Знатижељни и друштвени Близанци воле градове у којима се стално нешто догађа.

Лондон је за њих савршена комбинација културе, излазака, шопинга и спонтаних планова.

Један дан могу завршити у музеју, други на концерту, а трећи на једнодневном излету.

Рак - Грчки отоци

Ракови траже емоцију, романтику и осјећај дома чак и када путују.

Грчки отоци попут Пароса или Наксоса нуде управо оно што им треба: мирне плаже, аутентичне конобе и опуштену атмосферу.

Ово је идеално мјесто за пуњење батерија и бијег од стреса.

Лав - Дубаи

Лавови воле гламур, луксуз и мјеста на којима могу заблистати.

Дубаи им пружа све што желе: луксузне хотеле, спектакуларне ресторане, shopping и фотографије које ће доминирати Инстаграмом цијело љето.

Лав не иде на обичан годишњи - Лав иде на искуство.

Д‌јевица - Копенхаген

Организоване и практичне Д‌јевице воле уредне, сигурне и естетски уређене градове.

Копенхаген је савршен спој минимализма, културе и опуштеног животног ритма. Све је функционално, чисто и смирено, баш како Д‌јевице воле.

Вага - Париз

Ваге су заљубљене у романтику, моду и лијепе ствари па је Париз њихова идеална љетна дестинација.

Шетње уз Сену, умјетност, елегантни кафићи и модне адресе потпуно одговарају њиховој софистицираној енергији.

Ваге желе одмор који изгледа као сцена из филма.

Шкорпија - Исланд

Тајанствене и интензивне Шкорпије воле дестинације које имају снажну енергију и дозу мистике.

Исланд, са својим вулканима, црним плажама и драматичним крајолицима, савршено одговара њиховој личности. Ово није класичан одмор, него путовање које оставља утисак.

Стријелац - Тајланд

Авантуристички дух Стријелца тражи егзотику, нова искуства и слободу.

Тајланд је идеална комбинација бацкпацкерске енергије, прекрасних плажа, ноћног живота и културе.

Стријелци желе осјећај да сваки дан доноси нову причу.

Јарац - Швајцарска

Јарчеви воле квалитету, планирање и дестинације које нуде осјећај стабилности и мира.

Швајцарска је идеална за њихов стил путовања: уређени градови, природа, луксуз без претјеривања и савршена организација.

Ово је одмор без хаоса и неугодних изненађења.

Водолија - Токио

Оригиналне и неконвенционалне Водолије воле мјеста која д‌јелују као да су из будућности.

Токио их осваја спојем технологије, необичне културе и потпуно другачијег начина живота.

Ово је дестинација која их инспирише и стално изненађује.

Рибе - Бали

Рибе сањају о бијегу на мјесто које д‌јелује готово нестварно.

Бали је савршен за њихов романтични и духовни карактер: јога уз излазак сунца, тропске плаже, природа и потпуни зен, преноси Индекс.

Рибе не траже само путовање, него унутрашњи мир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

