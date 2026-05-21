Више од 61 милион КМ за пројекте у 17 општина и градова Српске

Више од 61 милиона конвертибилних марака биће обезбијеђено из буџета Републике Српске за пројекте у 17 градова и општина, одлучено је на сједници Владе.
Влада Републике Српске усвојила је данас, на 11. сједници, више информација о потреби финансирања пројеката из средстава Јавних инвестиција у више општина и градова у Републици Српској који ће у складу са могућностима финансирања и расположивости буџетских средстава бити финансирани са укупно 61.300.000 КМ.
Ради се о пројектима у 17 јединица локалне самоуправе и пројектима од републичког значаја.
Према усвојеном закључку, у Граду Приједор биће подржана санација основних и средњих школа у вриједности 2.500.000 КМ. Санација ће обухватати 11 основних и више средњих школа, с циљем унапријеђења енергетске ефикасности и безбједности ученика.
Планирано је да у Приједору буде финансијски подржана и изградња концертне дворане Музичке школе „Саво Балабан“ са укупно 1.000.000 КМ. Инвестиција у ову дворану је директна подршка за више од 100 ученика који годишње представљају град и Републику и освајају највиша признања.
Такође, у Приједору је планирана подршка од 3.000.000 КМ за завршетак унутрашњости објекта дворане на Уријама, те подршка у износу 3.000.000 КМ за изградњу канализације у насељу Тукови.
У Граду Требиње ће бити подржана изградња новог објекта „Гимназије“ са 4.000.000 КМ. Значајан дио радова је изведен средствима донатора, сходно одлукама Скупштине Града којима је прихваћено Писмо намјере и дата сагласност за реализацију овога изузетно значајног Пројекта за систем образовања.
У Требињу ће бити подржан и завршетак радова на вишестамбеном објекту од 15 станова за категорије социјалног становања који су остали незавршени из разлога затварања Регионалног стамбеног програма. Вриједност пројекта је 900.000,00 КМ.
Усвојена је и информација о потреби финансирања капиталних пројеката у граду Градишка укупне вриједности 8.000.000 КМ који су неопходни за даљи урбани развој, унапређење саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као и за стварање услова за нове привредне и стамбене зоне. Осим наведеног, усвојена је и информација о приоритетном Капиталном пројекту радова на обнови и реконструкцији средњовјековног манастира Карановац у Кијевцима код Градишке.
Разматрана је и усвојена Информација о потреби финансирања приоритетних капиталних пројеката у Граду Лакташи у укупном износу од 6.000.000 КМ, који ће допринијети унапређењу инфраструктуре и квалитете живота грађана.
Ријеч је о пројектима који се односе на изградњу канализационе мреже у насељу Трн, асфалтирање, изградњу и рехабилитацију локалних и некатегорисаних путева, те изградњу пјешачке стазе у насељу Велико Блашко.
Међу усвојеним информацијама о приоритетним капиталним пројектима су и пројекти „Наставак изградње парохијске сале у Слатини“. Ова сала налази се у склопу постојећег комплекса са сјеверне стране парохијског храма Светог Апостола Петра и Павла у Слатини, а биће намијењена за потребе локалног становништва.
Усвојен је и закључак о потребни финансирања приоритетног капиталног пројекта „Подршка инфраструктурним пројектима у општини Милићи“. У складу са могућностима финансирања и расположивости буџетских средстава биће подржани пројекат реконструкције старог дијела зграде обданишта уз побољшање енергетске ефикасности, те асфалтирано 15 километара локалних путева и улица на подручју општине Милићи.
На сједници Владе су разматране и информације о потребама општине Челинац и усвојен закључак да се у складу са могућностима финансирања из Буџета Републике Српске финансира пројекат „Изградње моста на ријеци Врбањи са прикључним саобраћајницама“. Изградња моста на ријеци Врбањи у износу од 1.400.000,00 КМ има вишеструки значај, прије свега у погледу побољшања саобраћајне повезаности, повећање безбједности учесника у саобраћају, као и омогућавања равномјерног развоја свих дијелова општине.
На подручју општине Шековићи биће подржани приоритетни капитални пројекти уређења и регулације корита ријеке Дрињаче у дужини од 350 метара, у вриједности 2.000.000 КМ, те изградња водоводног система за снабдијевања водом Мјесне заједнице Каштијељ у износу од 400.000 КМ.
Према усвојеној информацији, у општини Рогатица ће бити подржано више капиталних пројеката чија реализација би значајно помогла унапређењу услова живота и рада грађана општине Рогатица. За наведене планиране и започете инвестиције је израђена пројектна и техничка документација те се одобрава износ од 2.000.000 КМ.
Влада Републике Српске је разматрала информацију о приоритетном капиталном пројекту „Реконструкција старог хотела у општини Шамац“, усвојила је са закључком да се овај пројекат подржи у складу са могућностима финансирања из Буџета Републике Српске. Укупна процијењена вриједност пројекта износи 1.130.391,45 КМ са ПДВ-ом.
Хотел „Гранд“ је изграђен 1912. године и представља један од кључних објеката у процесу урбаног и друштвеног развоја града почетком 20. вијека. Усљед старости објекта и посљедица поплава из маја 2014. године, објекат је претрпио значајна оштећења и данас се налази у изразито лошем стању. Предвиђена будућа намјена објекта укључује смјештај организација цивилног друштва, омладинских и других јавних организација на спратовима, док би приземље имало комбиновану јавну и комерцијалну функцију.
Разматрана је и усвојена Информација о приоритетном капиталном пројекту „Изградња саобраћајнице у насељу Тврдимићи у општини Источно Ново Сарајево“. У плану је да се изгради комплетна саобраћајница у дужини од преко 1200 метара са пратећом пјешачком и бициклистичком стазом.
Влада је усвојила закључак да на основу усвојене Информације о приоритетном капиталном пројекту у складу са „Опремање вртића у општини Пелагићево“, који ће бити финансиран из Буџета Републике Српске у складу са могућностима. Укупна процијењена вриједност преосталих радова и опреме износи 771.592,74 КМ, а Општина Пелагићево за ове намјене планира обезбиједити дио средстава из сопственог буџета. Изградња и опремање вртића представља један од приоритетних пројеката. Реализацијом пројекта, омогућило би се адекватно збрињавање дјеце, унапређење квалитета предшколског образовања и стварање бољих услова за демографски развој општине.
У Општини Језеро планирано је да у складу са могућностима из Буџета Републике Српске буду финансирана два капитална пројекта: регулација водотока – укоричење ријеке Јошавке у висини 1.600.000 КМ, те изградње Павиљона/Галерије културе у износу од 650.000 КМ. Павиљон/галерија културе би био савремени, мултимедијални и вишенамјенски објекат који би представљао центар културних, едукативних и туристичких дешавања у овој локалној заједници.
Влада је разматрала информацију о приоритетном капиталном пројекту „Изградња стамбене зграде у Доњој Превији, општина Рибник“, који ће бити подржан из Буџета Републике Српске.
Предметним пројектом планирана је изградња стамбене зграде са 11 стамбених јединица, од чега је 9 стамбених јединица намијењено младим брачним паровима, а 2 стамбене јединице припадницима борачких категорија, са циљем побољшања услова становања, задржавања становништва и подршке социјално осјетљивим категоријама.
Такође, разматрана је и усвојена Информација о приоритетном капиталном пројекту „Завршетак изградње система водоснабдијевања у централном дијелу општине Оштра Лука“. За извођење радова и стављање система водоснабдијевања у функцију, наводе да им је потребан износ од 2.500.000 КМ. Општина Оштра Лука је уз помоћ Владе Републике Српске изградила прву фазу система водоснабдијевања у централном дијелу општине (дио главног цјевовода у дужини од цца 3.400 метара). Међутим, остао је велики дио радова које је потребно извести, како би се изградња цијелог система привела крају. Стављањем наведеног водовода у функцију, створили би се предуслови за останак и опстанак грађана на простору Општине.
Влада је усвојила и Информацију о приоритетном капиталном пројекту „Подршка инфраструктурним пројектима у општини Петрово“ који за циљ имају унапређење услова живота, те ће у складу са могућностима из буџета Републике Српске бити подржани сљедећи пројекти: проширење вртића у износу од 300.000 КМ, изградња тротоара вриједности 160.000 КМ, те доградња фискултурне сале (изградња трибина и учионице) у износу од 526.500 КМ. Пројекат је усмјерен на побољшање услова за наставу физичког васпитања и развоја спорта код младих.
Влада је разматрала и усвојила информацију о приоритетном капиталном пројекту „Изградња парохијског дома - пратећи објекат Саборног храма Христа Спаситеља - наставак финансирања“ у Граду Бања Лука и пратећи закључак о финансијској подршци Црквеној општини с циљем успјешног и благовременог окончања пројекта.
Влада је усвојила Одлуку о измјени и допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2026. години, са расподјелом средстава. Измјене се односе на пројекат Адаптација постојећих и изградња нових смјештајних и терапијских капацитета у ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију Мљечаница Козарска Дубица“ - наставак финансирања у периоду 2025-2027. година. У овом пројекту одобрена средства намијењена за наставак изградње умањују се у складу са захтјевом носиоца пројекта и реалоцирају на нови пројекат „Набавка медицинске опреме за потребе ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију Мљечаница Козарска Дубица“.
Измјенама је додат и пројекат 'Изградња црпне станице бунара Б2 и потисног цјевовода у Горњим Срђевићима и Израда прикључног цјевовода за Манастир Осовица' на подручју општине Србац, у износу од 500.000 КМ.
Влада Републике Српске на данашњој сједници утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова.
Разлог за доношење овог закона садржан је у потреби да се Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова измијени и допуни, а како би се безбједност промета експлозивних материја подигла на виши ниво.
Такође, узимајући у обзир чињеницу да се на тржиште Републике Српске увозе експлозивне материја и запаљиве течности и гасови из земаља у региону, као и да привредни субјекти из Републике Српске наступају на страним тржиштима, било је потребно да се поједине одредбе Закона ускладе са правном регулативом промета експлозивних материја земаља у региону, а како би се, уз поштовање одговарајућих мјера безбједности, унаприједио несметан промет експлозивних материја.
Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја.
Разлог за доношење овог закона садржан је у потреби да се Закон о превозу опасних материја усклади са прописима земаља у региону, као и са потребама привредне заједнице, а у циљу идентификовања и јасног дефинисања надлежности институција у овој области, те унапређења безбједности саобраћаја, заштите здравља и сигурности људи, њихове имовине и животне средине, и отклањања недостатака који су уочени у спровођењу овог закона. Сходно наведеном, предложеним одредбама прописује се успостављање јасних обавеза и одговорности свих учесника у превозу опасних материја и побољшање стручне оспособљености учесника у превозу опасних материја у циљу квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова, те су повећани одређени износи новчаних казни за прекршаје прописане овим законом како би се превентивно покушало утицати на смањење прекршаја у овој области, што у коначници значи виши ниво заштите за све учеснике у превозу опасних материја.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о обезбјеђењу финансијских средстава за реализацију инвестиционих пројеката ЈЗУ Болница Градишка. У складу са тим, предвиђено је да се у Буџету Републике Српске за 2026. годину обезбиједе недостајућа средства потребна за финансирање пројеката од посебног значаја за Болницу, у процијењеном износу од 4.132.846,00 КМ са ПДВ-ом. То обухвата потпуну санацију крова, замјену два електрична лифта, реконструкцију болничке кухиње, опремање офтамолошке операционе сале, те набавку савремене медицинске опреме, а реализација ових пројеката је предвиђена Стратешким планом Болнице.
Влада Републике Српске усвојила је и информације о потреби обезбјеђења средстава за набавку савремене медицинске опреме за ЈЗУ Болница „Србија“ Источно Сарајево и ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“ Козарска Дубица. У складу са тим, у оквиру Буџета Републике Српске за 2026. годину, потребно је обезбиједити укупно 8.000.000,00 КМ са ПДВ-ом за набавку опреме у овим установама, у циљу унапређења квалитета и доступности здравствене заштите, као и обезбјеђења правовремене и поуздане дијагностике.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обезбјеђењу финансијских средстава за реализацију Пројекта енергетске санације зграде Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву, те задужује Министарство финансија и Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање да обезбиједе финансијска средства у износу од 5.000.000 КМ са ПДВ-ом за реализацију овог пројекта. Реализација пројекта омогућила би смањење утрошка енергената (посебно гријања) и емисије угљендиоксида и других штетних гасова. Пројекат има и јаку социјалну димензију, јер побољшање услова за студирање и рад позитивно утиче на квалитет образовања, што је од посебне важности у контексту заинтересованости младих за студирање на јавним универзитетима у Републици Српској.
