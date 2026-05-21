Лукашенко демантовао Зеленског: Бјелорусија се не укључује у сукоб

21.05.2026 16:23

Бјелоруски председник Александар Лукашенко говори официрима како присуствује заједничким нуклеарним вјежбама које одржавају руске и бјелоруске оружане снаге у Асиповичком округу Белорусије, четвртак, 21. мај 2026.
Фото: Tanjug/Belarusian Presidential Press Service

Бјелорусија нема намјеру да се укључује у сукоб у Украјини, јер за то не постоји ни цивилна ни војна потреба, изјавио је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко коментаришући раније спекулације украјинског предсједника Владимира Зеленског.

"Када је ријеч о његовим изјавама Зеленског да ће Бјелорусија бити увучена у рат, рекао сам да ће се то догодити само у једном случају - ако буде извршена агресија на нашу територију", додао је Лукашенко.

Зеленски је раније тврдио да Русија планира да покрене нападе на Украјину или неку земљу НАТО-а са територије Бјелорусије.

