Драма у центру Бањалуке: Тучу мушкараца снимали пролазници

Двојица мушкараца потукла су се данас у центру Бањалуке, наочиглед бројних пролазника који су, упркос инциденту, наставили да пролазе као да се ништа не дешава.
Туча се догодила у Улици Васе Пелагића, код зграде УИО БиХ.
Према ријечима очевидаца, сукоб је избио у једној од прометнијих улица у послијеподневним часовима.
"Људи су само заобилазили мјесто туче. Нико није покушао да их раздвоји, већ су пролазили као да је то сасвим нормална сцена", рекао је један од грађана који се затекао у близини, преноси портал "Независне".
На снимцима се види како двојица мушкараца размјењују ударце, док пролазници мирно ходају поред њих без веће реакције.
За сада није познато шта је био узрок сукоба, нити да ли је интервенисала полиција.
