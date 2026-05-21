Ископано буре: Сумња се да је у њему тијело Александра Нешовића Баје

Мистерија нестанка тијела Александра Нешовића Баје, који је ликвидиран 12. маја у ресторану на Сењаку, на корак је до коначног разрјешења.
У заједничкој акцији Вишег јавног тужилаштва у Београду и полиције, на територији Инђије пронађено је закопано буре за које се основано сумња да крије посмртне остатке убијеног, чиме стратегија одбране "нема тијела, нема дјела“ дефинитивно пада у воду.
Завјера ћутања и покушаји уклањања трагова у једном од најинтригантнијих случајева у српском подземљу управо су доживјели крах. Док се до јуче истрага ослањала искључиво на претрагу терена око Јарковачког језера, најновији оперативни подаци одвели су тужиоце и полицију право до локације у Инђији. Тамо је, у присуству надлежних органа, откопано буре које би могло да стави тачку на потрагу која траје од 13. маја, пише "Телеграф".
Овај драматични обрт потпуно мијења позицију Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду, које води поступак против укупно 10 лица осумњичених за тешко убиство и помагање, међу којима се налазе како директни извршиоци, тако и високи функционери полиције.
Да тужилаштво ништа не препушта случају и да је од самог почетка спремало необориву оптужницу, доказује податак да је до сада донијето чак 70 наредби за различита вјештачења. Чак и прије проналаска бурета у Инђији, истражитељи су склапали мозаик злочина преко невидљивих, микро-трагова.
Сада, када је материјални доказ ту, кључна прекретница у истрази постају сљедећи форензички кораци:
Хитна обдукција и ДНК идентификација: Садржај пронађеног бурета одмах је упућен на Институт за судску медицину како би се званично потврдио идентитет жртве и утврдио тачан узрок смрти (број и локација простријелних рана).
Форензика на терену у Инђији: Испитује се да ли на самом бурету, унутрашњим фолијама или земљишту постоје биолошки трагови (ДНК или отисци прстију) неког од 10 осумњичених, што би их директно повезало са сакривањем тела.
12 наредби за барутне честице: Ово је кључни адут тужилаштва. Чак 12 посебних наредби издато је за утврђивање присуства барутних честица на шакама и одјећи осумњичених, као и у самој "камин сали“ ресторана на Сењаку и возилима.
Форензичко правило: Ако резултати из лабораторије потврде да микрочестице барута са руку осумњичених одговарају муницији којом је жртва убијена, а ДНК профил жртве из бурета се поклопи са траговима из камин сале – одбрана више нема простор за маневар.
Подсјетимо, ликвидација Александра Нешовића Баје уздрмала је саме темеље безбједносног апарата. Сумња се да је жртва намамљена на састанак у ресторан на Сењаку, након чега су Саша В. (звани Боске) и Марио С. извршили егзекуцију.
Због сумње да су пружали логистику или покушали да заташкају трагове злочина, одмах су процесуирани и високи полицијски званичници из самог врха београдске полиције и УКП-а.
Иако су се осумњичени до сада бранили ћутањем или негирањем кривице, рачунајући на то да тијело никада неће бити нађено, проналазак у Инђији мијења све. Спајањем резултата 70 вјештачења и доказа из ископаног бурета, тужилаштво у рукама има све елементе за подизање једне од најјачих оптужница у новијој историји српског правосуђа.
