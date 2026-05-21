У овој земљи живе најдуговјечнији људи у Европи: Немају војску ни криминал

21.05.2026 17:34

Мирни пејзаж са језером Естани Пример, планинама и бујном шумом у Грау Роигу, Андора.
Смјештена између Француске и Шпаније, у срцу Пиринеја, Андора једна је од најмањих држава на свијету, али и једна од најнеобичнијих европских дестинација. Ова мала кнежевина простире се на свега 468 квадратних километара и позната је по безбједности, високим платама, ниским порезима и импресивној природи.

Иако многи за њу знају само као скијашку дестинацију, Андора крије много занимљивости које је издвајају од остатка Европе.

Земља без војске и са готово нултим криминалом

Андора нема професионалну војску, а њену безбедност историјски и политички гарантују Француска и Шпанија. Државом формално управљају предсједник Француске и бискуп из шпанског града Урхеља, што ову малу државу чини једном од ријетких европских кнежевина са специфичним системом власти.

Када је ријеч о безбједности, Андора се често наводи као једна од најсигурнијих држава на свијету. Тешки злочини су изузетно ријетки, а локална полиција се углавном бави финансијским прекршајима и повременим проблемима током туристичке сезоне.

Занимљиво је и да земља има само један модеран затвор, у којем се углавном налази веома мали број затвореника, а понекад - ниједан.

Висок стандард и ниски порези

Андора је годинама важила за порески рај. И данас има међу најнижим пореским стопама у Европи, па многи богати појединци и компаније управо овдје виде идеално мјесто за живот и пословање.

Порез на додату вриједност изузетно је низак, због чега је Андора позната и као одлична дестинација за куповину технике, парфема и луксузне робе.ј

Поред тога, земља има веома развијен здравствени систем, а становници спадају међу најдуговечније људе у Европи.

Рај за љубитеље природе и скијања

Током зиме, Андора постаје прави рај за љубитеље скијања. Њени планински центри нуде стотине километара уређених стаза и привлаче туристе из цијеле Европе.

Љети се иста подручја претварају у дестинације за планинарење, бициклизам и адреналинске активности у природи. Посебну пажњу привлачи Тоботронц, једна од најпознатијих атракција у природи, смјештена у оквиру парка Натурланд, преноси "Нова.рс".

Главни град на највећој надморској висини у Европи

Андора ла Веља сматра се највишом престоницом у Европи. Град је познат по старом језгру, каменим улицама и историјским грађевинама, али и по великим тржним центрима и duty-free продавницама.

Једна од најпознатијих атракција је и Калдеа, футуристички термални комплекс који важи за један од највећих спа центара у Европи.

Камена села као са разгледнице

Поред модерних ски-центара и луксузног шопинга, Андорра чува и аутентична планинска села попут Ордино и Пал, позната по каменим кућама и средњовјековним црквама.

Међу најпознатијим историјским знаменитостима издваја се Sant Joan de Caselles, црква из 11. вијека која изгледа као призор са старе европске разгледнице.

Андора је можда мала по површини, али по квалитету живота, природним љепотама и необичним правилима живота свакако спада међу најзанимљивије државе Европе.

