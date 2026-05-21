Дјевојчица преминула у аутомобилу од топлотног удара, отац заборавио на њу: Ужас у Шпанији

Двогодишња дјевојчица је преминула од топлотног удара на сјеверозападу Шпаније након што је случајно остављена у очевом ауту током необично врућег периода који је у неким областима могао да подигне температуру на 38 степени Целзијуса.
Дјевојчица, чије име није објављено, доживјела је срчани застој у сриједу поподне након што је провела неколико сати у возилу у галицијском граду Бриону, након што је њен отац заборавио да је одведе у вртић.
Према извјештајима медија, мушкарац је тог јутра одвезао своје старије дијете у школу и намјеравао је да остави дијете у вртићу када га је омео телефонски позив. Умјесто да оде у вртић, отишао је на посао, остављајући дијете у ауту.
Узбуна је дигнута тог поподнева када је мајка дјевојчице отишла да је покупи из вртића у 15 часова и речено јој је да није довезена тог јутра. Схвативши шта се догодило, родитељи су позвали хитну помоћ и девојчица је одведена у здравствени центар у оближњем граду Бертамиранс, где је проглашена мртвом.
Полиција истражује инцидент, а породица добија психолошку подршку.
Градско вијеће Бриона прогласило је два дана жалости за дјевојчицу и саопштило да ће у петак бити одржана минута ћутања у њено сећање.
– Жељели бисмо да изразимо наше најдубље саучешће и сву нашу подршку породици дјевојчице која је јуче изгубила живот у Бриону, као и свим њеним пријатељима, док им стављамо на располагање све потребне општинске ресурсе у овим тешким временима – саопштило је вијеће, преноси Гардијан.
