Попуњене квоте за подстицаје производње електричне енергије из обновљивих извора

Аутор:АТВ
Коментари:0
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске саопштила је да су количине електричне енергије предвиђене за подстицање производње из обновљивих извора енергије распоређене за комплетан период од 2022. до 2030. године.
У обавјештењу за јавност, које је потписао предсједник Комисије Владислав Владичић, наведено је да су расположиве количине утврђене Програмом о коришћењу обновљивих извора енергије распоређене рјешењима Регулаторне комисије.
Из Комисије су појаснили да ће сви новозапримљени захтјеви за одобрење прелиминарног и коначног права на подстицај за које више не постоје расположиве количине електричне енергије бити рјешавани у складу са прописима, те одбијани због неоснованости.
Ова одлука практично значи да су постојеће квоте за подстицаје у сектору обновљивих извора енергије у Републици Српској у потпуности искориштене до краја планског периода 2030. године.
