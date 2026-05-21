Попуњене квоте за подстицаје производње електричне енергије из обновљивих извора

АТВ
21.05.2026 16:36

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске саопштила је да су количине електричне енергије предвиђене за подстицање производње из обновљивих извора енергије распоређене за комплетан период од 2022. до 2030. године.

У обавјештењу за јавност, које је потписао предсједник Комисије Владислав Владичић, наведено је да су расположиве количине утврђене Програмом о коришћењу обновљивих извора енергије распоређене рјешењима Регулаторне комисије.

Из Комисије су појаснили да ће сви новозапримљени захтјеви за одобрење прелиминарног и коначног права на подстицај за које више не постоје расположиве количине електричне енергије бити рјешавани у складу са прописима, те одбијани због неоснованости.

Ова одлука практично значи да су постојеће квоте за подстицаје у сектору обновљивих извора енергије у Републици Српској у потпуности искориштене до краја планског периода 2030. године.

