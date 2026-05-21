Додик: Смрт бањалучких беба - трагедија када је свијет положио испит из окрутности

АТВ
21.05.2026 17:04

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Смрт 12 бањалучких беба је једна од најтрагичнијих и најпотреснијих рана српског народа у Републици Српској и посљедица нељудске блокаде и срамног ћутања међународне заједнице која је дозволила да невина д‌јеца умиру без кисеоника, без могућности да дишу, истакао је предсједник Милорад Додик.

Док су моћници свијета расправљали о процедурама и политикама, навео је Додик за Срну, у бањалучком породилишту гасио се један по један живот тек рођених беба које су одмах по рођењу једино упознале суровост и окрутност свијета који им није дозволио да дишу.

"Иако су пребрзо напустили овај свијет, остали су вјечно да живе у колективном памћењу Републике Српске и српског народа", нагласио је Додик.

Поводом сутрашњег обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру у Бањалуци, које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника, Додик је рекао за Срну да 12 бањалучких беба нису само симбол трагедије, већ и симбол неправде коју је српски народ преживио.

"Умрле су јер је дијелу међународне заједнице била важнија политика, мржња и надмудривање од д‌јечијег живота", истакао је Додик.

Он је указао да је свијет тада положио испит из окрутности, али је српски народ положио испит из достојанства, саосјећања, пркоса и памћења, преноси СРНА.

"Дванаест бањалучких звјездица нису угашене, оне су пресељене на небо отаџбине да нам вјечно свијетле и опомињу нас шта значи живот и слобода", нагласио је Додик.

Њихов једини гријех био је, каже Додик, то што су рођени овд‌је, у вихору неправде која је свијету затворила очи, а њима ускратила удах кисеоника.

"Зато данас можемо слободно рећи да тамо гд‌је престаје људска хуманост, почиње вјечна стража наших дванаест анђела. Бањалучке бебе, ускраћене за право дисања, а самим тим и за правом на живот, остале су најчистија и најтужнија суза наше историје. Отаџбина Република Српска их не заборавља, јер народ који памти такву жртву, никада не може бити побијеђен", истакао је Додик.

Он је указао да 12 малих анђела никада нису дочекали своје прве кораке, али су заувијек уграђени у темеље нашег и опстанка Републике Српске, додавши да је њихова прва колијевка саткана у срцима сваког Србина гд‌је их чувамо од заборава.

Према његовим ријечима, свака годишњица није само дан туге, већ и дан завјета да се такав злочин над невиношћу никада више не понови и да истина остане јача од покушаја заборава.

"Њихова смрт нас опомиње да никада не смијемо да заборавимо кроз какву смо неправду пролазили и колико је висока цијена слободе и права на живот. Њихови непроживљени животи наша су трајна обавеза да чувамо и волимо ову земљу, како се такав сумрак и суноврат више никада и никоме не би поновио. Нека им је вјечна слава", поручио је Додик.

У Бањалуци ће сутра бити обиљежене 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру, које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.

Тринаеста беба умрла је 13 година касније, док је четрнаеста преживјела са тешким менталним и физичким оштећењима.

