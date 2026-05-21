Вишковићу највеће признање општине Невесиње

На свечаној сједници невесињске Скупштине поводом славе општине - Спасовдана данас су уручена општинска признања и захвалнице, а највише признање - Повеља општине припала је в.д. директора "Аутопутева Републике Српске" Радовану Вишковићу за изузетан допринос развоју инфраструктуре и унапређењу квалитета живота становника током мандата предсједника Владе Српске.
Вишковић је након уручења рекао да му је велика част примити ово признање и да је то резултат одговорног рада.
"Улагали смо у Републику Српску од Требиња до Новог Града, а најбољи примјер је управо Невесиње", истакао је Вишковић, преноси СРНА.
Он је навео да је центар Невесиња данас на понос и општина која има будућност, те подсјетио да је раније инфраструктура била катастрофална и да људи нису имали воду.
Вишковић је истакао да су начелник Невесиња и локална власт били искрен партнер који је сваку дозначену КМ утрошио одговорно.
Када је ријеч о великим пројектима у Херцеговини, Вишковић је навео да ће
радови на ХЕ "Дабар" ускоро бити интензивирани и да ће пројекат, који је важан за цијелу Републику Српску, бити завршен, те да ће Невесиње имати средства од накнада, а биће отворена и нова радна мјеста.
"Када смо доносили одлуке, обезбјеђивали финансије знали смо шта тај пројекат значи за будућност овог народа. Постоје инфраструктурни пројекти који се морају покренути. Један од њих је пут од Тјентишта према Фочи, изабран је извођач за дио пута од Клиња према Врби, а ускоро ће бити ријешено и питање превоја Жегуља. То би требало допринијети бољитку живота на овим просторима", навео је Вишковић у Дому културе "Небојша Глоговац".
Он је истакао да "Аутопутеви Републике Српске" припремају пројектно-техничку документацију за изградњу дијела Јадранско-јонске магистрале која креће од Италије и завршава се у Грчкој.
"Она дијелом пролази кроз Херцеговину, у дужини од 55 километара, од Стоца према Андријевици. Изградњом тог ауто-пута и завршетком ових саобраћајница Херцеговина ће ријешити своју инфраструктуру. Динамика реализације овог пројекта максимално је убрзана. Морамо добити идејни пројекат који ће ићи на Народну скупштину. Осим Кинеза, заинтересоване су и америчке компаније и, највјероватније, ће оне радити тај пројекат, јер су на неки начин већ укључене у то у Црној Гори и ФБиХ. Очекујемо састанак већ 29. маја и вјероватно ће тада бити потписан меморандум", навео је Вишковић.
Начелник Невесиња Миленко Авдаловић истакао је да општина има велику помоћ Владе Републике Српске, али и Србије, да се новац троши домаћински и да оправдају све што добију.
Он је навео да се у Невесињу гради, да становништво жели да остане у овој општини, у којој је ове године у основне школе уписано 100 ученика, што је добар показатељ.
Према његовим ријечима, ове године, уз изградњу цјевовода, планирана је и обнова школа, док ће 1,2 милиона КМ бити утрошено за санацију сеоских и путева у приградским насељима, око 500.000 КМ за водовод "Храст", око 400.000 за водовод "Чање", те још 400.000 КМ за проширење вртића, средствима из Кабинета предсједника Републике Српске.
"Буџет је 2016. године износио 6,5 милиона КМ, а данас је 19 милиона КМ. Радимо одговорно и улажемо у инфраструктуру. Можемо стварати услове и привредни амбијент како би приватници улагали и запошљавали, а ми смо на правом путу", поручио је Авдаловић.
Он је подсјетио да су прошлу годину обиљежила два велика јубилеја, 150 година Невесињске пушке и 150 година Невесињске олимпијаде.
Авдаловић је подсјетио да су обиљежавање 150 година Невесињске пушке, једног од најзначајнијих догађаја из српске историје, заједнички организовали Република Српска, Србија и општина Невесиње, те да је тај догађај био на част и понос цијелог народа. Он је истакао и да је Невесињска олимпијада израсла у највећу традиционалну, спортску и туристичку манифестацију у Херцеговини, али и шире, те да о њеном значају говори и то што окупи и до 20.000 људи.
"Због тих јубилеја и трошкова можда су нам инвестиције биле нешто мање, али смо одржали континуитет. Наставили смо са пројектима и много је уложено у инфраструктуру, изградњу помоћног стадиона и друго. Сада смо се потрудили и обезбиједили средства, па ће око шест милиона КМ бити уложено у инфраструктурне пројекте", рекао је Авдаловић.
Плакета "Свети Димитрије" уручена је Удружењу за дјецу и омладину са посебним потребама "Моја нада" из Невесиња за неуморан рад, хуманост и немјерљив допринос социјалној инклузији најосјетљивијих категорија друштва, Јелени Божовић, уреднику редакције "Актуелности" РТС-а за изузетан допринос промоцији општине Невесиње на јавном сервису Србије, као и Дејану Стошићу, директору Радне јединице "Поште Србије" у Смедереву за изузетан допринос јачању духовних, културних и братских веза између Херцеговине и Србије, те вишегодишњу посвећеност најмлађим нараштајима.
Захвалнице начелника општине Невесиње добили су пољопривредници Момчило Фржовић, Радивоје Савић, Марко Миловић, Кристијан Вукосав, Дејан Спремо, Радмило Граговац, Драго Шиљеговић, Милош Мусић, Џемал Мушиновић и Душко Вујовић за унапређење водоснабдијевања, као и Слободан Пудар за израду умјетнина.
Невесиње данас прославља Спасовдан, крсну славу општине и Саборног храма.
