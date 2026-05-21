Грађани упозорени, проглашена узбуна: Хитно дигнути НАТО авиони

Аутор:АТВ
Коментари:0
Неидентификовани дрон ушао је данас у летонски ваздушни простор, што је трећи такав инцидент у посљедња три дана.
Инцидент је навео власти у неколико региона да прогласе ваздушну узбуну, а борбени авиони НАТО су подигнути у ваздух усред растуће забринутости да Русија наводно омета украјинске дронове и преусмјерава их ка територији НАТО, извјештава "Кијевски индепендент".
Летонске националне оружане снаге потврдиле су да је најмање један дрон откривен у ваздушном простору земље.
Као одговор на пријетњу, активирани су борбени авиони НАТО задужени за мисије ваздушне полиције у Балтику, преноси "Индекс".
Становницима погођених подручја је речено да остану у затвореном простору и потраже склониште унутар зграда, придржавајући се "правила два зида", мјере цивилне заштите која смањује изложеност експлозијама.
Оружане снаге су такође саопштиле да су предузеле додатне кораке како би заштитиле границу.
"Ојачали смо капацитете противваздушне одбране на источној граници распоређивањем додатних јединица", наводи се у саопштењу.
Летонија, балтичка држава која дијели границу од 283 километра са Русијом и границу од 173 километра са Бјелорусијом, налази се на источном крилу НАТО, у непосредној близини сукоба у Украјини.
🇱🇻 Latvia declares air alert in the border region for the third day in a row
Latvian Armed Forces reported at least one drone in the country’s airspace.
NATO mission fighter jets have been scrambled to intercept the drone in Latvia. pic.twitter.com/pBmU1JNLoX
Упади дронова постали су изузетно осјетљиво питање у балтичким државама након што се украјински дрон срушио на нафтно постројење у источној Летонији 7. маја. Сумња се да је преусмјерен руским контрамјерама.
Инцидент је изазвао политичку кризу која је довела до оставке премијерке Евике Силине 14. маја.
Слични догађаји се дешавају и у сусједним земљама. У Естонији је 18. маја ловачки авион НАТО оборио украјински дрон након што је ушао у естонски ваздушни простор.
Власти су такође посумњале да је Русија ометала системе авиона и преусмјерила га. Литванија је такође прогласила ваздушну узбуну 20. маја након што је сумњиви дрон прешао у њен ваздушни простор из Бјелорусије. То је била прва таква узбуна на националном нивоу у земљи.
Након инцидента, директор Одјељења за државну безбједност Литваније, Ремигијус Бридикис, упозорио је да се безбједносна ситуација у земљи "пооштрава" због поновљених упада дронова.
Русија је поново изнијела тврдње да би Украјина ускоро могла да искористи Летонију и друге балтичке државе као "одскочну даску" за нападе на Русију, подстичући страхове од могуће ескалације у региону, преноси "Гардијан".
Руско Министарство спољних послова у опширној објави на свом Телеграм каналу навело је да се украјинска војска, према подацима њихове спољне обавештајне службе, припрема да изводи ударе на Русију са територија Естоније, Летоније и Литваније.
Нису понудили никакве доказе за своје тврдње. У објави је наведено и пет летонских војних база у којима се, како тврде, налазе украјински дронови.
Москва је такође критиковала "наивне" летонске лидере због наводног "пристанка" на такву операцију. Међутим, ту тврдњу више пута су демантовали највиши летонски званичници, укључујући предсједника и премијерку, као и званични Кијев.
"Чланство у НАТО неће заштитити саучеснике терориста од праведне одмазде", поручило је руско министарство, поновивши пријетње које су први пут изречене раније ове недјеље на сједници Савјета безбједности УН.
Те изјаве тада су изазвале јасну осуду Сједињених Америчких Држава и Европске уније.
