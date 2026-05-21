Док већина дјеце улазак у операциону салу доживљава као један од најстрашнијих тренутака у животу, љекар из Бразила Леандро Гимараеш пронашао је необичан начин да својим пацијентима помогне да забораве страх.
Снимци које је овај дјечји хирург и ОРЛ специјалиста објавио на Инстаграму изазвали су велику пажњу током 2025. године, а недавно су изнова актуелизовани.
Многи гледаоци су признали да их је призор дјеце која "полијећу" ка операционој сали дирнуо у срце.
Гимараеш објашњава да малишанима жели да пружи осјећај сигурности и храбрости у тренуцима када су најрањивији.
Вјерује да је кроз игру и машту могуће успоставити много бољи контакт са најмлађима него кроз строго болничко окружење, преноси Today.
На снимцима се виде мали пацијенти обучени у костиме суперхероја како "лете" ослоњени на раме љекара или трче држећи га за руку - док заједно одлазе ка операционој сали.
Кадрове прати нумера "Стани уз мене", а изазвали су лавину реакција на интернету. Корисници су поручили специјалисти из Бразила да је "прави анђео".
Гимараеш каже да се операциона сала доживљава као веома стресно мјесто за дијете, али и за родитеље.
"Моја идеја је настала из жеље да улазак у операциону салу учиним мање трауматичним", објаснио је.
Он посебно памти дјевојчицу по имену Алана, стару двије године, која је у његовом наручју неконтролисано плакала док су је водили на интервенцију.
"Тог дана обећао сам себи да више никада нећу одвести уплакано дијете на операцију", рекао је.
Његов необичан приступ дјелимично потиче и из искуства које је стекао много прије него што је постао хирург.
Наиме, током студија медицине придружио се групи "болничких кловнова", гдје је похађао часове глуме и учио како да кроз хумор и игру одвуче пажњу дјеце током прегледа.
"Тада сам се заљубио у рад са дјецом", присјетио се Гимараеш.
Додаје да су му вјештине које је научио као "болнички кловн" много помогле да прегледа малишане без страха и панике.
Његови пацијенти најчешће носе костиме Бетмена или Флеша, а свако може да изабере шта жели да "постане" прије операције.
"Објасним им да ћемо до сале отићи летећи или трчећи и да ћемо успут 'поправити' њихов нос или уши", рекао је бразилски љекар.
Тек када види да је дијете опуштено и потпуно укључено у игру, улази са њим у операциону салу.
Ако примијети да је мали пацијент и даље уплашен, дозвољава једном од родитеља да буде уз њега током успављивања анестезијом, како би цијели процес протекао што мирније. Након што дијете заспи, костим се скида и предаје родитељима да би га однијели кући.
"Родитељи обожавају моје снимке јер могу да покажу дјеци колико су била храбра", рекао је.
По његовим ријечима, многа дјеца долазе касније на контроле обучена као суперхероји, поносна што искуство операције није оставило траума, преноси Телеграф.
"Када обуку костим, потпуно се промијене. Узбуђена су, срећна и осјећају се снажно. Тада се и родитељи опусте", истиче Гимараеш.
