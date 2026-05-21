Укида се 500 евра

Европска централна банка у завршној је фази пројекта редизајна новчаница евра, који је покренут крајем 2021. године.
Нова серија донијеће значајне промјене у изгледу, али и у структури апоена, међу којима је и укидање новчанице од 500 евра.
ЕЦБ је у јулу прошле године расписала конкурс за европске графичке дизајнере како би прикупила визуелне приједлоге за нову серију новчаница.
Дизајнери који су прошли селекцију имају рок до краја овог мјесеца да доставе своја коначна рјешења. Након тога, приједлози ће бити прослијеђени стручном жирију, а затим и Управном савјету ЕЦБ на коначно разматрање.
ЕЦБ је потврдила да ће у новој серији новчаница бити укинут апоен од 500 евра, што је раније већ било најављено. Ова одлука донијета је са циљем смањења ризика од прања новца и лакшег праћења финансијских токова. Ипак, то не значи да постојеће новчанице од 500 евра престају важити.
Оне ће и даље остати законито средство плаћања и моћи ће да се користити без временског ограничења, иако нове више неће бити штампане.
Редизајн новчаница еура представља једну од највећих промјена у еврозони у посљедње двије деценије, а његов завршетак и увођење нове серије очекују се након што ЕЦБ финализира избор дизајна и техничких рјешења.
(Аваз)
