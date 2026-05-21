Ебола стигла у Европу: Заражени пацијент слетио у Берлин

Европа је поново суочена са страхом од еболе након што је на аеродром у Берлину усред ноћи слетио авион са америчким љекаром зараженим једним од најопаснијих вируса на свијету. Под јаким мјерама обезбјеђења и уз пратњу специјалних медицинских тимова, заражени љекар пребачен је у чувену берлинску болницу Шарите (Charité), гдје се налази у потпуној изолацији.
Према писању свјетских медија, ријеч је о америчком љекару Петеру Стафорду, који се заразио током рада са пацијентима у Демократској Републици Конго. Он је смјештен на посебно одјељење за најопасније инфективне болести, док су под надзором и чланови његове породице, који су заједно с њим допутовали у Њемачку.
Случај долази у тренутку када се у Африци биљежи ново избијање Бундибугјо соја еболе, за који тренутно не постоји специфично одобрена вакцина, што је додатно узнемирило европску јавност.
О реакцијама грађана у Њемачкој за емисију „Редакција“ говорила је Јелена Проданић, која је истакла да многи Њемци више немају повјерења у званична увјеравања да је „све под контролом“.
"Људи имају проблем што не вјерују Влади баш превише. Као што је било током короне када је речено да нема ризика. Тако да људи у то „све је под контролом“ баш и не вјерују превише", рекла је Проданић.
Како наводи, грађане додатно нервира чињеница да је управо Њемачка прихватила пацијента зараженог еболом.
"Људи се питају зашто Њемачка мора да се петља у такве ствари и зашто циљано доводимо тако опасне болести у земљу", објаснила је она.
Посебно је отворено и питање трошкова лијечења, будући да је љекар у Берлин стигао са супругом и четворо дјеце.
"Људи се питају ко ће то све да плати, јер здравствени систем овдје постаје све лошији и лошији", рекла је Проданић.
Ипак, њемачке власти покушавају да умире јавност наглашавајући да је пацијент смјештен у строго изоловано одјељење са посебним ваздушним коморама, филтрацијом ваздуха и затвореним системом за отпадне воде.
"То није дио болнице у класичном смислу, већ потпуно издвојен систем. Ваздух се филтрира два пута, а сав контаминирани материјал се посебно одвози" објаснила је Проданић.
Она је истакла да нема мјеста поређењу са пандемијом коронавируса, јер се ебола не преноси ваздухом.
"Да би се неко заразио овим сојем, потребан је близак физички контакт. Не може се поредити са короном која се ширила много брже", рекла је она.
Проданић подсјећа да је Њемачка и раније лијечила обољеле од еболе, још током епидемије 2014. године, али упозорава да је сада проблем што за овај сој не постоје ни вакцина ни специфични лијекови.
"Љекари тренутно могу само да помажу организму да се избори са вирусом, да спријече дехидрацију и ублаже симптоме", рекла је она.
Говорећи о њемачком здравственом систему, Проданић је оцијенила да се ситуација посљедњих година погоршава, посебно за грађане који нису приватно осигурани.
"Ако желите преглед код ендокринолога, чека се и по 11 мјесеци. Ако сте приватно осигурани, добијате много брже термине и другачији третман", навела је она.
