Кристијан Шмит окривио Милорада Додика за свој одлазак

21.05.2026 09:25

Фото: Tanjug/AP/Paul Vernon, ATV

Кристијан Шмит напушта БиХ против своје воље, а за то је индиректно окривио Милорада Додика.

Нијемац за Дојче веле каже да је лидер СНСД-а Милорад Додик и политика око њега лобирала да напусти Сарајево.

"Он је ангажовао лобистичку фирму да се бори за три ствари: да се омогући сецесија, односно независност Републике Српске, да се укину судске пресуде против њега и да ја одем", рекао је Шмит.

Ово Шмит изговара док опозиционари у Републици Српској и сарајевска "Тројка" умањују значај одласка Кристијана Шмита.

За СДС, ПСС, и Народни фронт, одлазак Кристијана Шмита ствар је геополитичких игара великих сила, а не плод Додикове политике. У томе су сагласни са колегама у Сарајеву који подједнако одбијају да прихвате да их је Република Српска ослободила окупације.

И поново долази на наплату оно што званичници Републике Српске причају посљедњих година, а тиче се дипломатских активности. Од Вашингтона до Москве, званичници Српске налазили су саговорнике који су на концу присилили Кристијана Шмита да поднесе оставку.

Ако опозиција у Српској не вјерује својим званичницима, хоће ли онда повјеровати самом Шмиту?

