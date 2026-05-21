Црна Гора одлучила: Папрене казне за несавјесне туристе, иду и до 1.000 КМ

Скупштина општине Улцињ допунила је Одлуку о комуналном реду па тако особа која се у купаћем костиму или без дијела одјеће затекне ван купалишне зоне, биће кажњена од 150 до 500 евра.
У одлуци се истиче да се нова правила понашања уводе ради заштите комуналног реда, достојанства града и уређеног изгледа јавних површина.
"Ради заштите комуналног реда, достојанства града и уређеног изгледа јавних површина, забрањено је ходање у купаћем костиму или без дијела одјеће на јавним површинама у насељима градског карактера, приградским насељима и туристичким локалитетима на територији општине Улцињ осим у купалишним зонама - плажама и непосредној обали намјенењој купању...", наводи се у одлуци.
За прекршај је предвиђена казна од 150 до 500 евра, преносе подгоричке Вијести.
Не наводи се, међутим, ко ће и на који начин одлучивати и од чега зависи да ли ће казна бити 150, 300 или 500 евра.
