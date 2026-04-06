Егзит фестивал ''сели'' у Црну Гору

Влада Црне Горе подржала је организацију међународних музичких фестивала, чиме Црна Гора постаје нови дом EXIT фестивала у Улцињу и Си Денс фестивала у Будви.
Очекује се да догађаји генеришу преко 210.000 ноћења и више од 40 милиона еура директне туристичке потрошње, јачајући позицију земље у сегменту међународног евент туризма.
"Влада Црне Горе донијела је одлуку о подршци међународних љетњих музичких фестивала за 2026. годину чиме су створени услови да Црна Гора постане нови дом EXIT фестивала", наводи се у саопштењу.
Према Информацији коју су данас разматрали чланови Владе, Црна Гора, према њиховим ријечима има јединствену прилику да током љетње сезоне 2026. године оствари значајан искорак у области међународног евент туризма.
"Организација два велика међународна музичка догађаја под заједничким називом “EXIT to Montenegro” у Улцињу у првој половини јула и Sea Dance фестивала у Будви крајем августа, има потенцијал да генерише мјерљиве економске користи за туристичку привреду и ширу економију, уз веома снажан промотивни ефекат на глобалном нивоу”, наводи се.
Према процјенама, очекује са да оба догађаја заједно, како наводе, генеришу најмање 210.000 ноћења и преко 40 милиона еура директне туристичке потрошње. "Предложена јавна подршка износи 1,5 милион евра из државног буџета, уз додатну подршку од општина Будва и Улцињ. Реализацијом овог пројекта Црна Гора има намјеру да се позиционира као један од лидера манифестационог туризма у Европи, туристичке гране која већ сада генерише више од 100 милијарди евра годишње глобално", додају они.
EXIT представља један од најпрепознатљивијих фестивалских брендова на свијету са развијеним међународним угледом, који је, према њиховим ријечима, до сада генерисао стотине милиона еура локалне туристичке потрошње. "Имајући у виду да Црна Гора обиљежава 20 година од обнове независности, у оквиру Програма прославе Влада Црне Горе ће пружити додатну подршку најзначајнијим домаћим фестивалима који се традиционално одржавају у Црној Гори", закључује се у саопштењу Владе Црне Горе.
