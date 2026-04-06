ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

Аутор:АТВ
Коментари:0
Одбрамбене снаге Израела /ИДФ/ елиминисале су два виша официра Исламске револуционарне гарде Ирана и погодиле три војна аеродрома у Техерану, док су у Либану пронашле залихе војне опреме и оружја.
"Елиминисан је шеф обавјештајне службе Исламске револуционарне гарде Ирана Маџид Кадеми, који се истицао у планирању терористичких активности", објавио је ИДФ на "Иксу".
Убијен је и командант Јединице за специјалне операције снага Кудс Асгар Багери.
"У нападима су погођени бројни авиони и хеликоптери, као и војна инфраструктура на три аеродрома широм Техерана", саопштио је ИДФ.
Наведено је да је аеродром Мехрабад, које су користиле снаге Кудс, служио као централно чвориште за наоружавање и финансирање терористичких организација на Блиском истоку.
У подземним просторијама на југу Либана поред заставе УНХЦР-а пронађене су противтенковске ракете и експлозивне направе, као и пушке `Калашњиков`, ракетни бацачи, снајпери и војни прслуци.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
04
07
57
07
52
07
38
07
33
Тренутно на програму