ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

06.04.2026 19:51

Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Одбрамбене снаге Израела /ИДФ/ елиминисале су два виша официра Исламске револуционарне гарде Ирана и погодиле три војна аеродрома у Техерану, док су у Либану пронашле залихе војне опреме и оружја.

"Елиминисан је шеф обавјештајне службе Исламске револуционарне гарде Ирана Маџид Кадеми, који се истицао у планирању терористичких активности", објавио је ИДФ на "Иксу".

Град у Српској уводи бесплатан интернет у центру

Убијен је и командант Јединице за специјалне операције снага Кудс Асгар Багери.

"У нападима су погођени бројни авиони и хеликоптери, као и војна инфраструктура на три аеродрома широм Техерана", саопштио је ИДФ.

Наведено је да је аеродром Мехрабад, које су користиле снаге Кудс, служио као централно чвориште за наоружавање и финансирање терористичких организација на Блиском истоку.

Приједор: Идејно рјешење за болницу до половине маја

У подземним просторијама на југу Либана поред заставе УНХЦР-а пронађене су противтенковске ракете и експлозивне направе, као и пушке `Калашњиков`, ракетни бацачи, снајпери и војни прслуци.

(СРНА)

Прочитајте више

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Венс би могао директно да учествује у преговорима са Техераном

12 ч

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Савјети

Да ли се јаја фарбају на Велики четвртак или Велики петак: Ево шта каже свештеник

12 ч

0
Дрвар, општина у западном дијелу ФБиХ

Градови и општине

АТВ у Дрвару: Ближи се 30 година повратка Срба

12 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Венс би могао директно да учествује у преговорима са Техераном

12 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Упозорење балтичким земљама због прелијетања украјинских дронова

12 ч

0
Трамп: Сутра истиче рок

Свијет

Трамп: Сутра истиче рок

13 ч

1
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Породично славље прерасло у хаос: Полицајци сатима интервенисали

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

04

Шолаја за АТВ: Данашња посјета добар показатељ да Република Српска иде у добром правцу

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

