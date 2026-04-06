Породично славље прерасло у хаос: Полицајци сатима интервенисали

АТВ
06.04.2026 17:29

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Породично славље у њемачком Леверкузену прерасло је у масовну тучу током које су нападнути и повријеђени полицајци, а на терену је било ангажовано 150 припадника полиције, саопштиле су данас локалне власти.

Додали су да је полицијска интервенција почела око 23 часа, а завршена је око пола седам ујутру.

Гости напали полицајце

Према наводима полиције, око 50 особа је славило у једном локалу, а полиција је више пута интервенисала због буке, међутим када су око 23 часа покушали да прекину прославу, гости су напали полицијске службенике.

Полицајци су, наводи Тагесшау, нападнути песницама, а једна полицајка погођена је столицом коју су бацили учесници славља.

Укупно три полицајца су лакше повријеђена, од којих су двојица збринута у болници.

Дошло и до међусобне туче гостију

Током инцидента дошло је и до међусобне туче гостију унутар локала, након што су особе које су учествовале у нападу на полицију закључале улазна врата.

Према наводима медија, већина учесника туче припада породици Гоман, која је и раније довођена у везу са преварама и крађама.

Полиција је током ноћи позвала појачање како би савладала учеснике и смирила ситуацију, а на лицу мјеста било је око 40 полицијских возила.

Интервенција је окончана у 6.25 часова, а о даљем поступку против ухапшеног одлучиће надлежни судија, саопштила је полиција Келна.

Ко је Дон Микел

Како се наводи, један од чланова породице, Михаел Гоман, познат као "Дон Микел", осуђен је 2019. године на осам година затвора због више десетина превара, укључујући наплату услуга које нису извршене.

