Цијели свијет ишчекује шта ће се десити у сриједу у 2 сата ујутру

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након најновијих пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа Техеран најављује изненађење, док Хормуз остаје кључ притиска и глобалне кризе.
"Сјећате ли се када сам Ирану дао 10 дана да постигне договор или поново отвори Хормушки мореуз. Вријеме истиче – 48 сати прије него што на њих сручимо пакао. Слава Богу!", написао је Доналд Трамп на својој платформи Трут у суботу.
Тачно на католички Ускрс додатно је појаснио када истиче ултиматум: ‘Уторак, 20 сати, по источном времену!‘.
Регион
Колико зарађују конобари у Хрватској током сезоне?
По нашем времену ће тада бити шест сати више, дакле 2 ујутро у ноћи са уторка на сриједу.
Техеран није остао дужан Трампу; агенција Тасним у суботу је пренијела ријечи високог званичника за безбједност да Иран поступа у складу с унапријед дефинисаном стратегијом, наглашавајући да имају “велико изненађење” за САД и ционистички режим.
Америчко-израелски напад на Иран налази се пред новом преломницом јер је у понедјељак у 14.00 сати по нашем времену истекао рок који је Трамп дао Техерану да отвори Хормушки мореуз.
Бања Лука
Познато до када грађани могу пријавити штету насталу усљед снијега
Члан посаде америчког авиона срушеног у Ирану спашен је, па сада амерички предсједник може комуникацијски у први план ставити успјешну акцију како би податак о иранској способности рушења америчких борбених авиона и након једномјесечних опсежних напада пао у други план.
Ирански напади на заливске земље настављају се, а Исламска Република не планира из руку испустити најмоћније асиметрично оружје – контролу пловидбе Хормушким мореузом – које ствара глобални притисак на САД због енергетске кризе која потреса глобалну економију.
Постојећа ситуација и поруке сугеришу да можемо очекивати сраз “сручивања пакла” и “великог изненађења”, што не слути на добро. САД ће појачати нападе, укључујући на иранска енергетска постројења, у чему ће му се придружити Израел, који их је први покренуо без консултација са Вашингтоном.
БиХ
Цвијановић: Политика Сарајева своди се на очување страних судија и ОХР-а
Након Трамповог ултиматума прекинули су их, али се надају да ће их од понедјељка наставити, у нади стварања услова пада режима. Иако је министар рата Пит Хегсет смијенио команданта копнене војске (Арми), вјероватноћа укључивања копнених снага у операцију, на примјер освајање острва Карг, кључне тачке иранског система извоза нафте, и даље је ниска.
Није искључено да успјешна акција спашавања пилота код неразумних у администрацији – а такви су готово сви цивили – подстакне илузију моћи па се одлуче на "авантуру".
Иран се осјећа надмоћно, побједнички, па у том свјетлу тумачи и успјешну америчку операцију спашавања пилота; ликвидира демонстранте како би и прије зачетка осујетио могућу побуну; контролише Хормуз, одбацивши амерички приједлог прекида сукоба у 15 тачака – министар спољних послова Абас Арагчи објављује да желе коначни и трајни завршетак "илегалног рата", испуњење услова које су изнијели раније, а укључују и репарације, подсјећа "Јутарњи.хр".
Земље регије и даље настоје да посредују; египатски министар иностраних послова Бадр Абделати телефонски је разговарао с америчким преговарачем Стивом Виткофом и Арагчијем те с турским и пакистанским колегама.
Република Српска
Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку
Министарство је саопштило у недјељу да су тема биле “идеје и приједлози постизања потребног смирења” због пријетње “невиђене експлозије” на Блиском истоку.
Истовремено, оманско Министарство иностраних послова обзнањује састанак с иранском страном о “визијама и приједлозима” који би осигурали “неометан транзит” Хормузом.
Техеран је извијестио о преговорима с Оманом док се у Савјету безбједности УН водила расправа о приједлогу Бахреина да се омогуће насилне мјере отварања мореуза.
Кина, Русија и Француска одбациле су тај приједлог, па ће се о новој, ублаженој верзији гласати идуће седмице, али Техеран је рекао да се њоме неће сматрати обавезним.
Могући договор Ирана и Омана, који контролише другу обалу најужег дијела Хормуза, изгледно ће наметати одређена ограничења бродовима држава које Техеран сматра непријатељскима.
И такав договор био би напредак у садашњој парализи преговора, изостанку икаквог напретка у погледу деблокаде Хормуза и изгледне ескалације сукоба, што пријети глобалној економији и регионалном миру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
07
57
07
52
07
38
07
33
07
25
Тренутно на програму