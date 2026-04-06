Цијели свијет ишчекује шта ће се десити у сриједу у 2 сата ујутру

06.04.2026 15:59

Фото: Tanjug / AP

Након најновијих пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа Техеран најављује изненађење, док Хормуз остаје кључ притиска и глобалне кризе.

Кратак резиме:

  • Ескалација порука између Доналда Трампа и Техерана.
  • Који су могући војни сценарији?
  • Техеран најављује “велико изненађење”
  • Регионална дипломатију од Омана до Египта и расправа у Савјету безбједности УН око режима пловидбе.

"Сјећате ли се када сам Ирану дао 10 дана да постигне договор или поново отвори Хормушки мореуз. Вријеме истиче – 48 сати прије него што на њих сручимо пакао. Слава Богу!", написао је Доналд Трамп на својој платформи Трут у суботу.

Тачно на католички Ускрс додатно је појаснио када истиче ултиматум: ‘Уторак, 20 сати, по источном времену!‘.

ilu-konobar

Регион

Колико зарађују конобари у Хрватској током сезоне?

По нашем времену ће тада бити шест сати више, дакле 2 ујутро у ноћи са уторка на сриједу.

Техеран није остао дужан Трампу; агенција Тасним у суботу је пренијела ријечи високог званичника за безбједност да Иран поступа у складу с унапријед дефинисаном стратегијом, наглашавајући да имају “велико изненађење” за САД и ционистички режим.

Ескалација је изгледни исход

Америчко-израелски напад на Иран налази се пред новом преломницом јер је у понедјељак у 14.00 сати по нашем времену истекао рок који је Трамп дао Техерану да отвори Хормушки мореуз.

илу-снијег-20032026

Бања Лука

Познато до када грађани могу пријавити штету насталу усљед снијега

Члан посаде америчког авиона срушеног у Ирану спашен је, па сада амерички предсједник може комуникацијски у први план ставити успјешну акцију како би податак о иранској способности рушења америчких борбених авиона и након једномјесечних опсежних напада пао у други план.

Ирански напади на заливске земље настављају се, а Исламска Република не планира из руку испустити најмоћније асиметрично оружје – контролу пловидбе Хормушким мореузом – које ствара глобални притисак на САД због енергетске кризе која потреса глобалну економију.

Постојећа ситуација и поруке сугеришу да можемо очекивати сраз “сручивања пакла” и “великог изненађења”, што не слути на добро. САД ће појачати нападе, укључујући на иранска енергетска постројења, у чему ће му се придружити Израел, који их је први покренуо без консултација са Вашингтоном.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Политика Сарајева своди се на очување страних судија и ОХР-а

Након Трамповог ултиматума прекинули су их, али се надају да ће их од понедјељка наставити, у нади стварања услова пада режима. Иако је министар рата Пит Хегсет смијенио команданта копнене војске (Арми), вјероватноћа укључивања копнених снага у операцију, на примјер освајање острва Карг, кључне тачке иранског система извоза нафте, и даље је ниска.

Није искључено да успјешна акција спашавања пилота код неразумних у администрацији – а такви су готово сви цивили – подстакне илузију моћи па се одлуче на "авантуру".

Иран се осјећа надмоћно

Иран се осјећа надмоћно, побједнички, па у том свјетлу тумачи и успјешну америчку операцију спашавања пилота; ликвидира демонстранте како би и прије зачетка осујетио могућу побуну; контролише Хормуз, одбацивши амерички приједлог прекида сукоба у 15 тачака – министар спољних послова Абас Арагчи објављује да желе коначни и трајни завршетак "илегалног рата", испуњење услова које су изнијели раније, а укључују и репарације, подсјећа "Јутарњи.хр".

Земље регије и даље настоје да посредују; египатски министар иностраних послова Бадр Абделати телефонски је разговарао с америчким преговарачем Стивом Виткофом и Арагчијем те с турским и пакистанским колегама.

Милорад Додик

Република Српска

Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку

Министарство је саопштило у недјељу да су тема биле “идеје и приједлози постизања потребног смирења” због пријетње “невиђене експлозије” на Блиском истоку.

Истовремено, оманско Министарство иностраних послова обзнањује састанак с иранском страном о “визијама и приједлозима” који би осигурали “неометан транзит” Хормузом.

Техеран је извијестио о преговорима с Оманом док се у Савјету безбједности УН водила расправа о приједлогу Бахреина да се омогуће насилне мјере отварања мореуза.

Кина, Русија и Француска одбациле су тај приједлог, па ће се о новој, ублаженој верзији гласати идуће седмице, али Техеран је рекао да се њоме неће сматрати обавезним.

Могући договор Ирана и Омана, који контролише другу обалу најужег дијела Хормуза, изгледно ће наметати одређена ограничења бродовима држава које Техеран сматра непријатељскима.

И такав договор био би напредак у садашњој парализи преговора, изостанку икаквог напретка у погледу деблокаде Хормуза и изгледне ескалације сукоба, што пријети глобалној економији и регионалном миру.

