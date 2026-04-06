Несвакидашња несрећа у Шпанији: Легендарног матадора убио бик

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пензионисаног матадора Рикарда Ортиза (51) убио је бик у ограђеном простору арене за борбу против бикова Ла Малагета.
Несрећа се догодила у петак увече, када су бикови истоваривани за борбе у кориди које су се одржале у суботу, пише шпански портал Јуровикли њуз.
Шпанска полиција смрт третира као несрећу на раду, будући да је Ортиз, угледна личност из локалне династије матадора смртно страдао док је помагао у руковању биковима с ранчева Пуерто де Сан Лоренцо и Ел Пилар.
Како се наводи, бивши матадор је радио у кориди у торовима гдје се животиње смјештају прије борбе, а током рутинских припрема, један од бикова га је напао, и нанио му смртоносне повреде.
Додаје се да се несрећа није догодила пред публиком већ у ограниченом, радном делу арене, гдје се бикови истоварују, воде и припремају прије кориде.
Ортиз је раније у својој каријери провео године у рингу, а касније је остао повезан с индустријом, радећи на позицијама везаним за припрему и руковање биковима.
Корида Пикасијана један је од врхунаца ускршњег календара Малаге и једна од двије кориде које се годишње одржавају у том шпанском граду, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 д0
Сцена
1 седм0
Занимљивости
1 седм0
Занимљивости
1 седм0
Најновије
Најчитаније
08
04
07
57
07
52
07
38
07
33
Тренутно на програму