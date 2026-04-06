Несвакидашња несрећа у Шпанији: Легендарног матадора убио бик

Аутор:

АТВ
06.04.2026 13:27

Матадор са биком
Фото: pexels/Yoan Martínez Diaz

Пензионисаног матадора Рикарда Ортиза (51) убио је бик у ограђеном простору арене за борбу против бикова Ла Малагета.

Несрећа се догодила у петак увече, када су бикови истоваривани за борбе у кориди које су се одржале у суботу, пише шпански портал Јуровикли њуз.

Шпанска полиција смрт третира као несрећу на раду, будући да је Ортиз, угледна личност из локалне династије матадора смртно страдао док је помагао у руковању биковима с ранчева Пуерто де Сан Лоренцо и Ел Пилар.

Како се наводи, бивши матадор је радио у кориди у торовима гдје се животиње смјештају прије борбе, а током рутинских припрема, један од бикова га је напао, и нанио му смртоносне повреде.

Додаје се да се несрећа није догодила пред публиком већ у ограниченом, радном делу арене, гдје се бикови истоварују, воде и припремају прије кориде.

Ортиз је раније у својој каријери провео године у рингу, а касније је остао повезан с индустријом, радећи на позицијама везаним за припрему и руковање биковима.

Корида Пикасијана један је од врхунаца ускршњег календара Малаге и једна од двије кориде које се годишње одржавају у том шпанском граду, преноси Танјуг.

