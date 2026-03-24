Невјероватна цифра: Бик продат за 143.000 евра

АТВ
24.03.2026
10:26
Коментари:0
Бик под именом “Гренит Риџ Велосити” (Granite Ridge Velocity V42) продат је за чак 235.000 аустралијских долара (око 143.000 евра), чиме је постао један од најскупљих Ангус бикова икада продатих у тој аустралијској савезној држави.
Купац је узгојно газдинство из савезне државе Нови Јужни Велс, које је одлучило да уложи значајна средства у врхунску генетику.
Према ријечима купаца, бик их је увјерио веома чврстом грађом, израженим тјелесним карактеристикама и мирним темпераментом. Важну улогу у одлуци о куповини имали су и квалитет длаке и коже, као и врло добри генетски показатељи производних својстава.
У узгоју говеда врхунски расплодни бикови сматрају се дугорочном инвестицијом. Један бик може током више година снажно да утиче на генетику цијелог стада, било природним припустом или коришћењем сјемена у вјештачком осјемењавању.
Стручњаци из сточарске индустрије истичу како овако висока цијена потврђује трајно снажну потражњу за квалитетном Ангус генетиком. Посебно су узгојна газдинства која спроводе селекцијске програме спремна да значајно улажу у бикове који могу да побољшају раст, квалитет меса и прилагодљивост њихових стада.
Популарна Ангус раса
Ангус раса већ годинама ужива велику популарност у свјетском говедарству, понајприје због квалитетног меса, добре конверзије хране и прилагодљивости различитим производним условима.
Управо због тих својстава врхунски расплодни примерци често постижу веома високе цијене на аукцијама широм свијета, пише Агрархојте.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
38
12
33
12
28
12
20
12
19
Тренутно на програму