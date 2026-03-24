Који тајни сигнал је спасио жену од помахниталог Србина? Ово морате да научите!

Славиша Ђурковић

24.03.2026

10:00

Тихи СОС спасио је жену у Швајцарској коју је Србин силовао и мучио. Показала га је у болници у Базелу док је била са њим. Престрављена жена неколико пута је у току мирног разговора са медицинском сестреом показала тихи СОС, након чега је насилник ухапшен.

Шта је тихи СОС?

Када се особа нађе у ситуацији да не може да говори или отворено затражи помоћ, постоји покрет руком који може послати поруку. Ријеч је о "сигналу за помоћ" или тихом СОС знаку који посљедњих година постаје препознатљив у свијету. Његова највећа снага је дискретност. Може се брзо и непримјетно извести, чак и када је жртва под назором. Све чешће се говори да је то алат који може да спаси живот и зато га вриједи запамтити.

Тихи СОС

Сигнал се изводи једном руком и траје свега неколико секунди. Особа подигне длан према напријед, затим савије палац према унутра, а осталим прстима га поклопи. На тај начин шаље поруку да је у опасности и да јој је потребна помоћ без да изговори иједну ријеч или да насилник посумња да се нешто дешава.

Како је настао сигнал

Овај сигнал настао је 2020. године у Канади. Осмислила га је Canadian Women's Foundation, у периоду када су мјере затварања због пандемије довеле до пораста насиља у породици. Многе жртве су се тада нашле изоловане са насилницима, без могућности да затражње помоћ, а ово је био једини начин тихе комуникације који не привлачи пажњу.

Кроз друштвене мреже попут ТикТока сигнал је популаризован. Надаље, радили су се и експерименти на улици да би се видјело колико људи препознаје тихи СОС и како реагују.

Бројни снимци спасавања

Недавно је у САД продавач у супермаркету уочио жену која шаље тај сигнал након чега је алармирао полицију.

Запослени је препознао сигнал и позвао је полицију. Доласком полиције убрзо је услиједила драма коју можете да погледате у видеу испод.

