Аутомобил се забио у гомилу људи у центру Лајпцига, има мртвих

Аутор:

АТВ
04.05.2026 18:30

У инциденту са путничким аутомобилом који се у понедјељак послије подне догодио у пјешачкој зони у центру Лајпцига погинуле су двије особе, а двије су тешко повријеђене.

Возило се великом брзином залетјело у масу у самом центру града Лајпцига, а полицијска портпаролка потврдила је за агенције АФП и Ројтерс да има више страдалих, додајући да је ситуација на терену и даље нејасна.

Очевици наводе да је на мјесту догађаја више тијела прекривено платнима, а помиње се и напад ножем.

Ангажовано је више од десет возила хитне помоћи, док су околне болнице прогласиле стање приправности због масовног прилива повријеђених.

Полиција и даље утврђује све околности овог трагичног догађаја у Немачкој.

Полиција је ситуацију описала као изразито нејасну, а додатни опрез изазван је чињеницом да је Њемачку посљедњих година потресло неколико сличних напада возилима.

Међу најтежим су инциденти на божићним сајмовима у Берлин 2016. и Магдебург 2024. године, као и напад током синдикалног марша у Минхену почетком 2025. године.

Најновији инцидент догодио се на главној пјешачкој улици у старом граду, простору пуном продавница и историјских зграда, гдје се аутомобил директно залетио у гомилу људи, преноси Јутарњи.

