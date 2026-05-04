Пронађено тијело Станислава Петрова

Генерал-пуковник Снага за радијациону, хемијско-биолошку одбрану Руске Федерације Станислав Петров, који се назива једним од оснивача модерних руских снага хемијске одбране, пронађен је мртав у Москви.
Ово је известио Московски комсомолец, а потврдиле су то и руске агенције.
Петрово тијело су пронашли рођаци ујутру 2. априла у његовом стану.
Према руским медијима, поред покојника је пронађен пиштољ. Прелиминарни извештаји указују да је у питању самоубиство.
